捲足壇貪腐、背恒大重債 中超8冠王廣州隊突解散

中超八冠王廣州隊宣布解散，圖為為廣州球隊吶喊助威的球迷。(新華社資料照片)

中國足協6日公布了2025賽季職業俱樂部准入結果，曾經兩奪亞冠冠軍、中超 八冠王的廣州隊未達到准入標準。在准入結果出來六個小時後，廣州隊俱樂部突然發表聲明，宣布由於沉重歷史債務，所籌資金不足以清償，無法繼續征戰中國足球 職業聯賽，無奈解散。對此，該隊名宿郜林發文：「一輩子的驕傲！」

每日經濟新聞報導，廣州隊發布公告表示，由於背負著沉重的歷史債務，所籌得資金不足以清償，最終未能獲得准入，對此充滿遺憾。在此，向所有球迷朋友們，表達最誠摯的歉意。同時將不改初衷，全力做好各項善後工作，支持中國足球和廣東、廣州足球發展。

報導指出，對此，廣州隊名宿郜林則發文：「一輩子的驕傲！」郜林現年38歲，在2010年加盟廣州隊，隨後在球隊效力了十個賽季，期間隨隊奪得了兩次亞冠冠軍、八次中超冠軍、一次中甲冠軍、兩次足協杯冠軍、三次超級杯冠軍。

據京報體育報導，廣州足球俱樂部前身是成立於1954年6月的廣州市足球隊。在恒大集團 2010年入主廣州足球後，廣州隊迎來了最輝煌的時期，在當年榮登中甲冠軍寶座後，2011年沖超第一年便奪得中超冠軍，此後更是連續七年加冕中超，隨後再次奪冠，追平大連萬達創造的中國頂級聯賽八次奪冠的紀錄。同時廣州隊在2013年和2015年兩度問鼎亞冠，他們也是唯一一支問鼎該項賽事冠軍的中國足球俱樂部。