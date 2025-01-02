內蒙超市被員工偷到倒閉 光雞蛋就少6噸 連推車都偷走

超市收銀員劉某鳳以掃碼少付款或不付款的方式盜取超市貨物。(取材自極目新聞）

河南 一名趙女士幾年前與朋友的親戚合夥經營超市，不料超市在半年後因經營不善倒閉。趙女士在清點存貨時意外發現前員工多次在店內偷竊，少掃碼、不掃碼或是以特價結帳等方式從店內搬走各種商品。如今該超市已有11名前員工先後受到法律制裁，其中八人被判刑。

綜合媒體報導，趙女士2021年與朋友的親戚合夥經營超市，但原本盈利的超市卻在此後七個月就因經營不善倒閉。趙女士提供的審計報告顯示，超市資產出現200餘萬（人民幣，下同，約27.4萬美元）的虧損缺口。超市在半年內共計採購22萬多的雞蛋 ，審計報告中僅雞蛋就有六噸多不翼而飛。

2021年8月，在閉店盤貨清算資產時，趙女士發現貨架上商品數量對不上，調取超市內影像查看，意外發現一名員工的偷竊行為。趙女士報警後，這名員工在轄區派出所供出，偷竊超市的員工大有人在。

經調查，涉及偷竊的16個員工有店長、收銀員、理貨員等，涉及超市日用百貨、酒水、米麵糧油。他們以少掃碼、不掃碼或是特價結帳的方式盜竊。比如牛肉乾100元，掃碼0.5元按特價結算，最後自行帶出超市。

涉案員工中，35歲收銀員劉某鳳盜竊次數最多，金額也是最高的。趙女士說，「她好多次都是收一筆錢，就是掃到收銀員的微信 或者支付寶裡，然後立馬再把錢轉給她老公」。後來法院判決書認定劉某鳳老公盜竊事實三次，最後一次盜竊涉及1700元商品，劉某鳳只給她老公結帳1元。

另一位被告人、超市理貨員王某霞在2021年8月7日從超市最裡面開消防電梯門，指使其男友母親從超市後門推走一購物車商品，包括：衛生紙、罐頭、蛋糕、餅乾、奶茶、雞蛋和洋芋片，甚至連超市的購物推車也一起偷走，總值約2000元。