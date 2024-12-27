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勸男子餐廳內別抽菸 徐嬌手機被搶、碗裡還被扔菸頭

中國新聞組／北京27日電
演員徐嬌勸阻男子餐廳內別抽菸，沒想到遇上不合理對待。(取材自微博)
演員徐嬌勸阻男子餐廳內別抽菸，沒想到遇上不合理對待。(取材自微博)

中國女演員徐嬌昨天發文稱，她在湖南長沙一家餐廳勸阻一位男士抽菸，該男士不僅回嗆「這裡又沒有貼禁菸標誌」，還搶走她正在錄下證據的手機，接著又直接把菸頭扔在了她的飯碗裡，她報警後，警察到場竟說室內吸菸無法可管，還要她刪除錄下視頻。消息一出引來廣大回響，幾乎全網力挺徐嬌，怒批警方處理不當，有網民發起給該餐廳差評，甚至抵制長沙旅遊。

綜合報導，話題「徐嬌勸阻男子餐廳內抽菸被搶手機」昨衝上微博熱搜第一，閱讀量超1億，引發關注。這源自徐嬌發文稱：「在長沙的一家餐廳遇到一位抽菸的男士，讓服務員勸阻後仍放話『我把這支抽完』，我親自勸阻後，這位先生叫囂『這裡又沒有貼禁菸標誌』，在試圖錄下證據的時候，這位先生搶走我的手機，並直接把菸頭扔在了我的飯碗裡」。

隨後，徐嬌再次發文稱，警察來了，說長沙室內抽菸不犯法，無法進行罰款。她還表示，「這位先生的意思是如果我刪除拍攝的內容，他就向我道歉，警察也對此提議表示肯定，但是我不刪，也不需要接受他的道歉」。

該餐廳工作人員昨晚稱，徐嬌當時仍在店裡處理這件事。不過昨晚再查詢徐嬌微博，主頁裡已搜不到該條微博。

對此，長沙12345市民熱線接線人員稱，已明確懸掛禁止吸菸標誌的場所，的確是禁菸的；未張貼相關標誌的地方可能就沒有強制性的約束。

長沙警方的處理以及長沙市民熱線的回應立即引來大批網民撻伐，紛紛表示支持徐嬌：「徐嬌勇敢」，「明星都這樣，普通人可能會被打」，「如果長沙能因此出台法規禁止一切室內場合抽菸，那我真心感謝這位勇敢的小姐姐」，「憑啥啊！不去教育抽菸的，然後一直扣著徐！就想刪視頻大事化小唄」。

還有人發起抵制長沙旅遊：「長沙公共場合不禁菸，大家都不要去了」，「呼籲大家，長沙室內不禁菸就別來長沙旅遊了，手裡的鈔票就是選票」；也有網民發起給涉事餐廳差評運動。

重慶廣電第1眼發表評論指出，徐嬌作為有影響力的公眾人物，將普通人的視頻拍下來放到網上的處理有些不妥，但她願意站出來在餐廳內去勸阻吸菸者肯定是維護公義的勇敢之舉。2011年5月起實施的「公共場所衛生管理條例實施細則」，明確規定飯店、餐廳等室內公共場所全面禁菸。一個重視市民感受的城市，就應該讓那些為一己私欲破壞規則、損害他人權益的人知曉錯誤，付出代價。 

徐嬌，1997年出生於浙江省寧波市。2006年出演個人首部電影「長江7號」出道，並憑藉該片獲得第28屆香港電影金像獎最佳新人獎。

徐嬌發文控訴過程。(微博截圖)
徐嬌發文控訴過程。(微博截圖)

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