比亞迪巴西蓋廠 逾百中國工人被曝沒尊嚴「堪比奴隸」
據路透報導，巴西東北部巴伊亞州當地勞工檢察官辦公室在周一的新聞發布會上說，巴西官員在中國電動汽車生產商比亞迪位於當地的一家工廠的建築工地上，發現了163名在「奴隸般的條件下」工作的中國公民。
法廣網報導，據當局稱，這些工人在中國受雇於另一家公司，並被非法帶到巴西。他們的工作時間很長，超過了巴西法律允許的範圍，有時一周連續工作七天。這些工人的住宿條件被當局描述為有辱人格，此外還有其他違反當地勞動法的行為。
比亞迪沒有立即回復路透的置評請求。巴伊亞州勞工當局沒有透露參與僱用這些工人的公司名稱。
報導指出，在巴西，「奴隸般的條件下」工作包括強迫勞動，但也包括債役、有辱人格的工作條件、對工人健康構成危險的長時間工作以及任何侵犯人的尊嚴的工作。
勞工檢查員杜勞（Liane Durao）說，這些中國工人必須獲得許可才能離開住所，至少有107名工人的護照還被雇主扣留。她還補充說，工作場所的條件非常危險。
杜勞稱，「我們發現…這163名工人的工作是在奴隸般的條件下進行的」。她說：「該工作環境不符合最低安全條件。」杜勞指出，行動仍在進行中，罰款尚未下達。
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