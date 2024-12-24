比亞迪巴西蓋廠 逾百中國工人被曝沒尊嚴「堪比奴隸」

2024年11月，比亞迪位於巴西巴伊亞州卡馬薩里的新電動汽車工廠建設現場全景。(路透)

據路透報導，巴西 東北部巴伊亞州當地勞工 檢察官辦公室在周一的新聞發布會上說，巴西官員在中國電動汽車生產商比亞迪 位於當地的一家工廠的建築工地上，發現了163名在「奴隸般的條件下」工作的中國公民。

法廣網報導，據當局稱，這些工人在中國受雇於另一家公司，並被非法帶到巴西。他們的工作時間很長，超過了巴西法律允許的範圍，有時一周連續工作七天。這些工人的住宿條件被當局描述為有辱人格，此外還有其他違反當地勞動法的行為。

比亞迪沒有立即回復路透的置評請求。巴伊亞州勞工當局沒有透露參與僱用這些工人的公司名稱。

報導指出，在巴西，「奴隸般的條件下」工作包括強迫勞動，但也包括債役、有辱人格的工作條件、對工人健康構成危險的長時間工作以及任何侵犯人的尊嚴的工作。

勞工檢查員杜勞（Liane Durao）說，這些中國工人必須獲得許可才能離開住所，至少有107名工人的護照還被雇主扣留。她還補充說，工作場所的條件非常危險。

杜勞稱，「我們發現…這163名工人的工作是在奴隸般的條件下進行的」。她說：「該工作環境不符合最低安全條件。」杜勞指出，行動仍在進行中，罰款尚未下達。