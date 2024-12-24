河南女法官遭報復刺殺 兇嫌一審被判死刑

河南女法官王佳佳遇害案23日一審宣判，被告黨志軍被判處死刑。(取材自央視新聞客戶端 )

備受關注的河南 女法官王佳佳遇害案23日一審宣判，河南省安陽市中級法院裁定被告黨志軍犯故意殺人罪，判處死刑，剝奪政治權利終身。黨志軍當庭表示上訴。

綜合央視、明報等媒體報導，黨志軍今年4月駕駛電動單車與一輛小巴碰撞，造成手腳輕微損傷，因雙方未達成和解，黨志軍7月向郾城區法院提起訴訟，要求小巴司機及其保險 公司賠償其住院期間各項費用及財產損失共計1萬8832元人民幣（約2593美元）。

當時由王佳佳承辦該民事訴訟案件，經審理查明，黨志軍住院29天中的後14天並未實際住院，醫囑僅開具一盒口服止痛膠囊和三盒外用消痛貼膏。根據道路交通事故認定書、黨志軍住院病例和醫囑，法院對缺乏證據證明的其他財產損失請求依法不予支持，最終按15日來計算住院伙食補助費、營養費、護理費、交通費等支出，判決保險公司賠償黨志軍9384元。

黨志軍對判決結果不滿而心生怨恨，決議殺害承辦法官王佳佳洩憤。他先後購買兩把剔骨刀預謀作案，並透過跟蹤、踩點確定王佳佳所住小區和停車位，於8月7日持刀猛刺王佳佳心臟、頸部等致命部位20餘刀，致其當場死亡。

犯案後黨志軍迅速逃離現場，將作案凶器分別拋棄，回到家中服毒自殺未遂。遭警方逮捕後，黨志軍在庭審中對預謀殺人和作案過程等重要情節均已「不記得了」回避。

王佳佳是在2011年通過公務員考試進入河南省漯河市郾城區人民法院工作，曾獲「個人三等功」、「先進個人」、「十佳辦案能手」等多項榮譽。此案受到法院系統高度關注，最高法院政治部主任李成林更親自參加王佳佳的告別式，並要求全國法院幹部法警要以她為榜樣。

安陽市中級人民法院認為，黨志軍因無理訴求未得到滿足，不反思期提供虛假證據的不誠信行為，無端猜疑王佳佳法官偏袒對方，繼而惱羞成怒，殺人洩憤。黨志軍採取極端手段報復殺人，犯罪動機卑劣，犯罪手段殘忍，犯罪後果嚴重，且拒不認錯悔罪，主觀惡性極深，人身危險性極大，社會影響極壞，故依故意殺人罪判處死刑。宣判後，被告人黨志軍當庭表示上訴。