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被精神病？江西女連年揭弊後失聯惹關注 醫院鑑定出爐

中國新聞組／綜合報導
李宜雪日前指控多名員警闖入自家後失聯，引發關切。(抖音截圖)
李宜雪日前指控多名員警闖入自家後失聯，引發關切。(抖音截圖)

江西女子李宜雪2022年間因舉報輔警猥褻，被強制送往精神病院後多方控訴，成為警方頭痛人物。日前她在指控多名員警闖入自家後失聯，引發關切，官方雖通報李宜雪仍在家中，但許多不相信的民眾上門找她卻無人應答，爭議未減。北京安定醫院21日作出鑑定意見，稱李宜雪被診斷為強迫性障礙、人格障礙，22日街道社區依法依規將其送診。

除了治療病患，中國精神病院長久以來，一直被視為兼具警方「維穩」及「控制特定對象」的功能，這類當事人往往成為「被精神病」的對象，因此與中國警方同遭詬病的「指定監視居住」一樣，長期受到民間及外界質疑。

中央社引述港媒及中國網路訊息，李宜雪14日一連發出兩則只有字幕的短片，指控南昌市西湖區公安分局筷子巷派出所所長帶了十幾個人直闖她家，且破壞了她家門口的監視器，私自取走監視器內的記憶卡，並告訴網友「救救我，救救我，他們太可怕了，十幾個男的對付我」。

李宜雪2022年4月因指控輔警對她猥褻，反被關進南昌精神病院兩個月，出院後即不斷披露南昌精神病院及當地警方對她的行徑，且提出告訴，在中國網路上已略具知名度，她的求救短片因此迅速受到網友關切，並質疑警方作法，包括動輒將特定對象送往精神病院的行徑。

鑑於民間質疑聲大增，南昌市西湖區委宣傳部旗下的「西湖區融媒體中心」17日發布通報，指當地街道及社區「出於對李宜雪的關心」，14日起「每日上門了解情況」，李宜雪「一直在家中，其父親和工作人員也與她通了電話，不存在網友反映的問題」。

在通報發布後，陸續有民眾打電話到南昌市公安局報警專線，要求查明李宜雪是否安全。但據網路訊息，接線人員大都以念稿方式回答，不作具體答覆；同時，更有民眾不斷前往李宜雪家門前，有人直接敲門，有人則寄快遞給她，但都沒有回應；更有人號召群眾到她家「把李宜雪搶回來」，卻被警方來電警告而作罷。

雖也有民眾質疑，李宜雪是否有小題大作故意炒作之嫌，但「精神病院」長久以來被視為中國警方將精神病院作為「維穩」及「控制特定對象」，導致當事人「被精神病」的作法，則因為此事再度受到關注。

網傳李宜雪住處無人，敲門無應答，快遞無人收。(取材自X平台)
網傳李宜雪住處無人，敲門無應答，快遞無人收。(取材自X平台)

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