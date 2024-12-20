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柳州「政績工程」輕軌爛尾 前市長受賄1.86億判死緩

中國新聞組／北京20日電
吳煒在廣西任職多年。(取材自政知新媒體)
吳煒在廣西任職多年。(取材自政知新媒體)

前柳州市委書記吳煒19日在廣西法院一審被依受賄、濫用職權罪判處死刑，緩期2年執行。判決提到，吳煒在未獲得國務院批覆下，要求有關單位以舉債融資等方式建設柳州城市軌道交通專案，造成重大損失和惡劣影響。

柳州輕軌是典型的「政績工程」，最後淪為爛尾，在當地留下一根根的水泥柱與空蕩的車站；柳州也因此成為中國地方隱形債務問責典型案例。

當年主導興建柳州輕軌的時任柳州書記鄭俊康，11月被重判16年6個月；時任柳州市長吳煒，19日迎來審判。

據「北海中院」微信公眾號發布，廣西北海市中級人民法院19日一審公開宣判，對吳煒以受賄罪判處死刑，緩期2年執行，剝奪政治權利終身，並處沒收個人全部財產；以濫用職權罪判處有期徒刑6年6個月；決定執行死刑，緩期2年執行，剝奪政治權利終身，並處沒收個人全部財產。

法院審理查明，2004年至2023年，吳煒利用擔任廣西多項職務便利，為相關單位和個人在工程項目承攬等事項上提供幫助，共同或者單獨非法收受他人給予的財物共計折合人民幣1.86億餘元。

2016年至2021年，吳煒違反城市軌道交通專案規劃需經國務院審批後才可由省級發展改革部門審批立項的規定，在未獲得國務院批覆的情況下，要求有關單位以舉債融資等方式建設柳州城市軌道交通專案，造成重大損失和惡劣影響。

法院認為，吳煒的行為構成受賄罪、濫用職權罪，依法應數罪併罰。吳煒受賄數額特別巨大，濫用職權情節特別嚴重，均應依法懲處。鑒於吳煒到案後如實供述自己的罪行，部分受賄款項未實際取得，主動交代辦案機關尚未掌握的部分受賄事實，認罪悔罪，積極退贓，大部分贓款已追繳到案，依法可以從輕處罰。法庭遂作出上述判決。

據陸媒此前報導，鄭俊康、吳煒舉債興建柳州輕軌，光是在2018年至2021年6月，柳州新增隱形債務就高達176.95億元。

受賄1.86億餘元，吳煒被判死緩。(取材自封面新聞)
受賄1.86億餘元，吳煒被判死緩。(取材自封面新聞)

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