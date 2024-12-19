中國整治「體育飯圈」 社群平台公告違規帳號與處置

飯圈文化侵襲體育圈，當陳夢拿下冠軍登上頒獎台時，孫穎莎球迷的噓聲更是一度蓋過現場司儀聲音。（新華社）

中國持續整治「體育飯圈化」的違法違規行為與亂象，近日多個社群平台同步發出整治公告，並公開相關違規案例的處理情況，懲處方式有短時間禁言，也有永久封號。有些被點名的中國網友，公開發文道歉。

「飯圈」一詞由英文單字fans衍生得來，由於與「飯」字諧音，於是有追星、追偶像等狂熱支持行為的群體圈子，又被稱作「飯圈」。

據澎湃新聞，12月17日，微博 、抖音 、小紅書、百度、騰訊、嗶哩嗶哩等網路平台同時發布公告，針對網路社群中，個別帳號違規發布不實資訊，對相關運動員、教練、裁判等進行侮辱謾罵，或參與煽動粉絲群體間對立等相關違規行為進行公開處理。

微博的公告稱，近期針對運動賽事、運動員的相關討論中存在惡意炒作、攻擊謾罵等行為，已經處置超過700個帳號、刪除7600多則留言，其中涉及以不實內容攻擊選手、抹黑國家隊形象的發言，採取刪除帳號處分；抖音公告指出，近2週已經刪除近4000則不良內容留言，被禁言的帳號29個。近期也會針對炒作運動員CP（配對）的帳號進行重點處置。

報導提到，部分被處分的網友在自己的社群平台發布了道歉文，表示經過深刻反思後理解到自己鑄下了大錯，已經刪除相關言論並澄清，保證以後絕不造謠、傳謠；也有人被懲處後表示，針對長期造謠辱罵孫穎莎、馬龍等桌球選手的行為道歉。

中國桌球選手樊振東15日在自己的官方微博發文表示，希望球迷以更好的方式、在更好的場合支持，「莫舍己道，勿擾他心」。

今年的巴黎奧運 期間，「體育飯圈化」現象以及後續衍生的亂象受到官方注意。除了中國公安部偵辦體育飯圈的違法違規行為外，官媒人民日報旗下人民網在奧運期間也發評論要求警惕「飯圈外溢」危害，並告誡球迷，「愛無需理由，卻需要克制」。