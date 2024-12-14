中國人妻雪梨遇害 遭棄屍郊區 來自台灣的丈夫目前下落不明

33歲的李卓君(右)和33歲的陳嘉保(左)。（圖／翻攝自NSW Police）

雪梨機場附近約瑟夫班克斯爵士公園（Sir Joseph Banks Park）公園日前驚現一具女屍。民眾日前晨跑時發現一具被塑膠袋包裹的屍體，警方公布，受害者為33歲的李卓君（Zhuojun Li）。李卓君是在大約20年前從中國移民 到澳洲 ，母親現在也在雪梨生活。

成都商報報導，警方稱，李卓君平時是一個「過著普通郊區生活的年輕女子」，沒有家庭暴力歷史，也沒有證據表明她捲入過任何紛爭，與有組織犯罪集團也無任何來往。其丈夫陳嘉保（Jai-Bao Chen）來自台灣，目前行蹤不明，警方對他的安危表示「極度擔憂」。

警方表示，他們相信陳嘉保目前還沒有離開澳洲，但「是生是死並不清楚」。警方稱：「我們目前也不清楚他是潛在的受害者還是謀殺犯，我希望他還活著，這樣就能協助我們進行調查」。

隨著調查的推進，愈來愈多的證據指向有「第三者」參與對李卓君的謀殺。

據警方描述，陳嘉保身高約165公分至170公分，身材苗條，黑色頭髮，棕色眼睛。自從今年11月底之後，就沒有人再見過他。

此外，警方在閉路電視監視器畫面中找到一輛可疑的銀色豐田 Avensis，警方表示已經扣押這輛拋屍的車輛，將進行法醫鑑定。

監視器顯示，拋屍時間大約在11月30日凌晨4時至5時，當時路上還有其他車輛駛過。不過，警方未透露這輛車的車主或司機訊息，而且這輛車與李卓君夫婦沒有直接關聯。警方呼籲，民眾一旦知曉與這輛車相關的任何線索，都應積極報告警方。他們也透過翻譯與陳嘉保在台灣的家人取得聯繫，推斷他應該不在台灣，很可能仍在澳洲境內。