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老婆快生了 卻遇車輛升級要等51分鐘 山東男子崩潰

中國新聞組／北京7日電
車上系統顯示還要更新51多分鐘。（取材自瀟湘晨報）
車上系統顯示還要更新51多分鐘。（取材自瀟湘晨報）

山東一名男子陪快生產的妻子要去醫院，結果自己家的車系統要更新51多分鐘，該男子哭笑不得之餘，只能扶著痛到不行的妻子走著去打車，妻子無奈忍著痛說「我明明有車」，「現在每走一步都是煎熬」，引來大批網友吐槽電動車升級時無法中斷不合理，諷「我先升，妳再生？」。涉事理想汽車客服稱一旦OTA升級開始是沒有辦法終止的，是為了車輛安全考量。

據瀟湘晨報報導，12月5日，山東有博主發視頻吐槽自己要陪快生產的妻子去醫院，結果自己家的車系統要更新50多分鐘，並稱因為系統有一個夜間更新的提示，可能是某次誤觸點到了，「結果現在老婆要生孩子了，這車告訴我還有51分鐘更新完畢」。

視頻中夫妻二人對此哭笑不得，妻子只能忍著疼痛走著去打車。在路上時，妻子稱「我忍著開了一指的疼痛，還在走著去打車，我明明有車，現在每走一步都是煎熬」。好在後續博主在評論區回應，妻子順利生下女兒。

 

孕婦忍痛走著去打車，一邊走一邊說「現在每走一步都是煎熬」。（取材自瀟湘晨報）
孕婦忍痛走著去打車，一邊走一邊說「現在每走一步都是煎熬」。（取材自瀟湘晨報）

而從男子曬出的更新頁面可見，汽車為理想汽車。大批網友湧進理想汽車帳號評論區質疑此事，批評更新無法中途取消不合理，諷「我先升，妳再生？」有人認為，升級需要確認或提前預約時間，正好撞上更新時間的可能性很小。也有網友表示，不僅是理想，其他新能源車也會遇到這種情況。

對此，理想汽車客服人員，這個更新是OTA升級推送系統，下載服務安裝包後會自動升級，車主也能選定時間升級。一旦點擊到了對應更新，涉及到整車的安全問題，開始升級後就無法主動停止，只有升級完成了之後才可以正常用車。「如遇有急事的這種情況，它確實很抱歉，也是沒有辦法使用的」。

河南澤槿律師事務所主任付建認為，車主誤觸按鍵或沒有選擇合適更新時間導致更新開始，這屬於車主自身的操作失誤。但生產者並沒有考慮到在緊急情況下用戶無法中斷更新或提供應急使用模式，暴露出設計不夠人性化的問題。因此生產商和車主都有一定過錯。

但本案中，車主自行打車前往醫院後母女平安，因此難以認定汽車廠商構成侵權，但給車主造成了一定的經濟損失比如打車費，基於車輛買賣合同，生產廠商所提供車輛系統存在一定的設計問題，車主有權主張賠償。汽車廠商是否擔責，關鍵在於廠商是否盡合理告知義務及更新必要性審查義務。但車主自身若有疏忽，如未預留充足時間、忽視系統更新提示或未及時求助，也會減輕廠商責任。

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