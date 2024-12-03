祕方治百癌？武當山中醫館開業1個月15病患亡 官方出手了

位於武當山桑樹廟村的藥王谷中醫館，被查處停業後冷冷清清。（取材自新京報）

湖北十堰 市武當山藥王谷中醫館，聲稱有治癌祕方能醫百癌，藥費連看診金每月近1.7萬元人民幣（約2348美元），但開診一個多月就醫死15人。有患者家人透露，就診患者中已有15人去世，20人病情加劇，質疑該中心虛假宣傳。當地衛健局指出，藥王谷部分人員無資質、涉及虛假宣傳，已被下令停業，遭立案偵查刑事犯罪。

新京報報導，湖北十堰市武當山藥王谷中醫館抗癌中心發起人吳鵬飛，曾拍片聲稱該中心總顧問、民間抗癌大師侯元祥，擁有獨門醫術是「全中國中醫治癌第一人」。影片誇稱，3000多名患者經侯元祥治療後腫瘤不見了，登記有名有姓的患者治癒率已超過80%。

患者家屬王曉英表示，其兄長王曉波今年2月在山東確診肝癌。她表示，在社交平台見到吳鵬飛的影片後「沒有哪個癌症 患者和家屬看到這個信息不心動」，於是她帶著罹癌的哥哥4月到武當山藥王谷求醫，繳納1萬8620元梅花灸治療費，開始了七天一個療程的治療。

梅花灸療程結束，病人進入中醫診脈開祕方藥環節。藥王谷有三名坐診中醫，診療價格分別是1萬6900元、1萬5900元、1萬4900元。王曉英選了名氣最大、診療費最貴的醫生李漢源為兄長看病，診脈不到五分鐘，便叫他到另一房間領取侯元祥的祕方藥，卻未開具處方單。

王曉波取藥回青島後，按「醫囑」服藥後嚴重腹瀉。家人電話諮詢藥王谷中醫館醫生，被告知是正常現象，聲稱這是「排毒」。服藥半個月體重減了5公斤，到醫院檢查發現肝腹水，住院治療一個多月後去世。

據病友或家屬提供的資訊顯示，包括王曉英的哥哥在內，目前就診的患者中就有15人去世，20人病情加重。其中，一人服祕方藥十天後死亡，14人服藥後在1至6個月期間死亡。

報導指出，患者在服用祕方藥後出現的身體反應症狀幾乎一致：身體乏力、食欲不振、腹瀉、便祕 、咳血、嘔吐等。病人及其家屬開始質疑武當山藥王谷中醫館的治癌能力，紛紛向政府有關部門投訴。

據武當山旅遊經濟特區衛健局調查統計，從2024年4月18日開診至5月31日停業，曾於藥王谷中醫館就診的患者共392人。

經查，侯元祥曾因涉生產、銷售假藥被法院判刑，藥王谷中醫館更明訂「青島市黃島區公檢法在職人員患癌者不治」，也引發祕方藥的疑慮。曾坐診藥王谷中醫館的醫生劉義蘭說，憑經驗判斷所謂的祕方藥，主要成分就是一種叫附子的中藥材。但附子有毒，而且有嚴格的劑量和炮製要求。教科書要求每劑藥用量不能超過15克，而且炮製要一個小時以上。

患者家屬留存的所謂治癌秘方藥，呈粉末狀、咖啡色。（取材自新京報）

市場監管部門經調查，發現藥王谷中醫館存在虛假宣傳，以及未依照規定對藥品購進、調配環節進行記錄保存的違法行為，作出責令停止違法行為，罰款29.6萬元的行政處罰；衛健局調查發現該中醫館存在醫生開展診療活動未依照規定填寫處方、門診病歷等資料，使用非衛生技術人員從事醫療衛生技術工作的違法行為，作出警告並罰款12.1萬元的行政處罰。