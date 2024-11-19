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四川女毒販被捕4年 重複這1招…至今沒進過監獄1天

中國新聞組／北京19日電
中國一名女子因運毒被抓，但她四年懷孕三次，至今未入監執行。圖為上海青浦監獄，僅為示意圖。（路透）
中國一名女子因運毒被抓，但她四年懷孕三次，至今未入監執行。圖為上海青浦監獄，僅為示意圖。（路透）

四川宜賓市翠屏區人民法院近日張貼了一則公示，引發網友熱議。一名因運毒被捕的邱姓女子，被抓後四年懷孕產子三次，被質疑藉此逃避坐牢。

綜合正在新聞、香港01報導，根據公示內容，邱女於2020年6月因涉運輸毒品被公安刑事拘留，經過法律程序，法院於2021年9月決定逮捕，沒想到邱女被發現已懷孕，因此無法執行。2021年12月，邱女生下女兒後，以需要哺乳為由申請監外執行，法院同意。2022年3月，邱女被判刑15年。

然而，監外執行結束後，邱女第二度懷孕，2023年2月她生下男孩，再次申請監外執行。

今年2月在收監體檢時，發現邱女第三次懷孕，法院判她繼續監外服刑。今年10月，邱女以哺乳期為由申請監外執行。四年內，她已懷孕產子三次。網友質疑邱女利用生孩子來逃避坐牢，並懷疑她是否有撫養三名幼子能力。

有網友說邱女背後有高人指點，有人則表示自己身邊也看過這樣的案例，「每年春節回家就又聽說某某又生了，現在還是監外執行」；而邱女的行為合法合規但不合理，有人認為特赦機會應該重新斟酌，避免有人鑽法律漏洞。

影音來源：掌聞視訊

毒品 香港

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