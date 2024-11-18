不只無錫校園8死17傷 廣州高校也濺血 網憂「炸藥桶點燃」

一名灰衣男子倒在血泊中，身旁的人正在查看他的傷勢。（視頻截圖）

廣東珠海才發生撞人慘案，江蘇宜興無錫工藝職業技術學院16日晚傳隨機殺人致8死17傷。不到一天，位於廣州的廣東工業大學17日又爆砍人事件，兇嫌疑在學校宿舍殺人，有學生背部中刀倒地，現場有大量血跡。兇嫌一度把自己反鎖在宿舍，不讓外界救援，傷勢和案情仍不明。對於接連發生的撞人砍人案，中國網上一片恐慌，憂心「炸藥桶已經點燃」。

來源：udn

中國近期發生多起無差別殺人案件，引發社會震驚。廣東工業大學17日又爆砍人事件，官方目前尚未發布通報。如同廣東珠海撞人、無錫工藝職業技術學院砍人案一樣，不僅官方都未在第一時間發布通報，微博 等社群平台此次也繼續屏蔽相關話題。但網傳多段視頻和照片已讓中國網路上瀰漫著一股肅殺的緊張與沉悶氛圍。

現場血漬斑斑。（視頻截圖）

據網傳視頻和照片，廣東工業大學疑宿舍現場血跡斑斑，有一人側身倒在血泊中，傷勢不明，另一人正查看他的狀況；有人疑背部中刀倒在一樓，並流出大量血液。兇嫌疑將自己反鎖在宿舍內，不讓外界救援。學校保安、警方人員堵在疑案事宿舍房間外踹門，不少學生在旁探頭觀看。

但目前，媒體還未有相關報導及警方通報等相關訊息。有網友試探性提問「廣東大學怎麼了」，有人回覆「帶刀聶隱娘」，但不到十分鐘後，該則留言被隱藏。

據自由亞洲電台報導，當中國官方不停表示「中國是世界上最安全地方」，然而繼珠海市發生無差別撞車傷人事件後，中國兩所大專院校又先後發生持刀襲擊事件，導致多人傷亡。在網上，不少人討論近日的社會事件，有網友驚呼根本是「野火燎原」，更指「炸藥桶已經點燃」，擔心仿效效應，呼籲當局關注。

美國之音報導指出，中國近日接連發生殺人案令人震驚，無辜民眾接連被無差別傷害也讓人質疑中國社會到底出了什麽問題，生了什麽病。路透在發自無錫一篇報導中說，民眾對中國人的精神健康問題、經濟萎靡不振讓民眾壓力倍增問題，以及年輕一代已經無法像他們的前輩那樣享受中國快速發展好處等問題展開激烈的辯論 ，但這些熱議都遭到當局嚴厲審查和大量刪除。

報導引述上海復旦大學教授曲衛國的話說，中國最近發生的「無差別報復社會」的案子都有一些共同特點：嫌疑人屬於弱勢，很多人有精神健康問題，認為受到不公正對待，而且覺得沒辦法讓人聽取自己聲音。