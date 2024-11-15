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中國男騙走日本老婦8億日圓、創最高金額紀錄 細節曝光

中國新聞組／北京15日電
溫某。（取材自南方都市報）
溫某。（取材自南方都市報）

34歲的中國男子溫某冒充日本知名經濟分析師森永卓郎，通過社交媒體涉嫌騙取了日本茨城縣71歲老婦總計超過8億日圓（約合人民幣3753萬元），於11月12日被警方逮捕。據報導，此案涉案金額創日本社交媒體投資詐騙案的最高金額紀錄。

據南方都市報報導，日本警方披露案情細節，指溫某與他人合謀，通過社交媒體涉嫌冒充日本知名經濟分析師森永卓郎，以「每月可獲85%的利潤」為餌，誘騙受害者於2023年10月至2024年4月期間向其轉帳40餘次。

此外，溫某還指示同謀於2023年12月兩次在茨城縣車站從受害女性處接收現金共計8300萬日圓（約合人民幣385萬元）。

據悉，茨城縣警方目前仍就案件細節進行深入調查。

對此，中國網民紛紛對於日本這位老婦人為何會有超過8億日圓的財產，而且前後轉帳40餘次都沒發現其中可能有詐表示不解：「這位日本老太為什麼那麼有錢」，「打工人哭了」，「這麼多錢還會被騙」；評論區也有不少反日言論，稱溫某是「抗日英雄」、「鞠躬道歉可以啦」，但也遭到其他網民斥「這評論區，沒救了」。

日本 投資 利潤

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