新冠專家P3實驗室突遭封 學生維權與公安衝突 張永振睡門外抗議

上海當局強迫關閉病毒實驗室， 學生和公安爆衝突。(取材自X平台)

中國著名病毒學家張永振主持的上海東華病原生物學研究所P3實驗室，被上海市公共衛生臨床中心強行關閉，學生們在實驗室外拉橫幅維權，要求恢復正常研究工作，遭到公安和保安的維穩，雙方發生肢體衝突。有學生在維權中倒地，張永振趕回實驗室，帶領學生們坐在實驗室門外繼續和公衛中心抗爭。

來源：YouTube

央廣網引述「李老師不是你老師」推特、微博 報導，張永振28日晚起在實驗室門外打地鋪過夜，抗議中心強行驅離其研究團隊，29日一度衝上了微博熱搜，不到半小時被壓下來。在新冠疫情 期間，張永振團隊率先破譯並公布新冠病毒全基因組序列。 2020年，張永振入選「自然」期刊(Nature)年度十大人物。

張永振30日凌晨微博發文：「又是一個不平凡的夜晚，還好現在沒有昨天晚的雨，感謝我學生們的陪伴。當然還有更多保全！」（取材自微博）

針對這次衝突事件，張永振29日發表聲明，指出相信國家、社會會給他們一個公平公正的對待。聲明表示，公衛中心上星期突然召開緊急會議，僅用了一分鐘宣布P3實驗室要升級改造，勒令兩天內搬離，在場的團隊成員均未聽到有具體搬去哪裡的安排。

聲明又指出，後經詢問，主管答覆要他們搬去另一位教授的實驗室。但他們從未考慮過這位老師的實驗室是否能滿足他們當前的實驗需求，「我們組有大量病原未知的樣本，按照生物安全要求，至少要在P2實驗室進行，據我們瞭解這位老師的課題組目前並沒有備案的P2實驗室。」

這個聲明指控，當局已經不讓他們進實驗室，繼續未完成的實驗，也不讓他們取自己的私人物品。

新黃河報導，張永振及其團隊學生29日下午仍在門口圍坐，張永振說：「目前我仍在等待解決問題，但沒有人過來解決。」而張永振在微博連日的發文包括29日上午的聲明，29日下午突然消失，直到今天凌晨他在微博再度發文：「又是一個不平凡的夜晚，還好現在沒有昨天晚的雨，感謝我學生們的陪伴。當然還有更多保全！」

上海市公共衛生臨床中心則指出，由於中心所屬部分實驗室需要進行改造，因安全原因進行封閉施工，院方在科研樓提供另外的辦公及實驗場所，事前已制定相關安置方案並提前告知。

另名為「年年在搬家」的網友27日晚發布博文說，公衛中心2020年將張永振從中國疾控預防控制中心調至公衛中心工作，至今未辦理張永振的正式入職，導致實驗室被迫關閉後，張永振失業並失去社會保障。博文說，張永振團隊與公衛中心簽訂的合作協議2023年3月到期，公衛中心領導層提前在2022年10月31日中止協議，經協商後暫緩驅離，但多次阻礙科研活動，另外，協議中公衛中心拖欠的科研經費逾700萬元人民幣（約96萬美元）、團隊勞務費及獎金逾300萬元至今。目前，張永振以公衛中心名義承擔的國家自然科學基金重點項目仍正進行，團隊成員陳燕玫與公衛中心的協議續簽仍生效。

對於張永振的抗爭，網友評論道，「這麼牛的科研人才都被搞？是什麼頂級的祕密非藏不可啊？」、 「既然爆出來了，那就肯定是有問題，粉飾不了太平的」等。

【小檔案】P3實驗室 全密封無菌

所謂P3實驗室是指完全無菌，研究病毒和微生物的高等實驗室。P3實驗室是生物安全防護三級實驗室的簡稱，P是Protection的縮寫。整個實驗室完全密封，室內處於負壓狀態，使其內部氣體不會洩漏到外面而造成污染，也就是「氣流」的單向流動。