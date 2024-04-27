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杭州保母縱火案 林生斌沒搭飛機？作家公布他行蹤挨告

中國新聞組／北京27日電
林生斌。(取材自紅星新聞)
林生斌。(取材自紅星新聞)

七年前轟動一時的「杭州保母縱火案」造成一名女子及其三名孩子身亡，雖然縱火的是保母，但女死者的丈夫林生斌一直被傳有犯案動機。林當時稱案發時他正在搭飛機，不可能涉案。對此，長期關注此案的導演兼作家劉信達稱，他在多家航空公司都未查到林當時的搭機紀錄，還在微博上公布與東航通話的錄音，被林以侵犯隱私提告，法院今年一審判決劉敗訴，劉不服提起上訴，讓此案重回大眾目光。

這起縱火案發生於2017年6月的杭州藍色錢江小區裡，死者是朱小貞與其三名年幼的子女，警方調查，保母莫煥晶為了劫財而痛下殺手，其已在2018年被執行死刑。朱的丈夫林生斌原本對外形象是痛失妻小的悲傷丈夫，但事後陸續傳出林在案發後積極向物業、死者父母等各方索討賠償金，並於2021年再婚並生下一女等消息，讓許多民眾懷疑妻小的死與他有關。

紅星新聞報導，劉信達為了調查此案，2021年9月起，向多家航空公司查詢林生斌的出行紀錄，據他所稱，並未發現林在案發的2017年6月有飛行紀錄，質疑林撒謊。劉並在其粉絲數過百萬的微博帳號上公布自己與東方航空工作人員的通話錄音。

林生斌因此將劉信達、微博平台的運營公司告上法庭。林稱，劉信達在網路上發布非法取得的個資訊息，嚴重侵隱私權害，要求劉公開道歉，並賠償20萬元人民幣（約2.8萬美元）。

劉信達在法庭上主張自己是持有中國作家協會會員證的作家，有採訪權，並對公共事件的知情權，林生斌的身分信息是由網友提供，他同時也實名向司法機關舉報了相關情況。但法院今年一審判決認為，林生斌的搭機訊息屬於隱私，並且劉在與東航通話時，謊稱是林的朋友，而非行使所謂作家的採訪權，判決劉敗訴。

劉信達不服判決，認為自己查詢並公布林生斌的出行紀錄是正當的輿論監督，遂提起上訴。北京市第四中級人民法院近日已向劉發傳票，就相關網絡侵權責任糾紛進行談話。劉還向法院申請二審時傳喚被上訴人林生斌出庭，林的律師則未回應是否會出庭。

微博 縱火 東航

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