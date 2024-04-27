江西傳小學生墜亡 教部：全國中小學開展學生欺凌「起底式」大排查

網傳男童墜亡現場。（視頻截圖）

江西省景德鎮市一名小學六年級男學生近日在校內墜亡，其家人指控，學生是因考試成績不佳被老師責罵才跳樓，學校和警方卻都要他們不要鬧大，讓他們悲憤不已。當地已成立聯合調查組查死因。由於中國今年以來已傳出多起學生因不堪霸凌跳樓事件，教育部 昨要求所有中小學開展學生欺凌「起底式」大排查。

新京報報導，事發在4月25日，江西省景德鎮市第十一小學余姓男學生在校跳樓身亡。該校副校長劉峰說，4月25日早上上課時，該學生提出肚子痛想上廁所，老師同意了。「我們從監控發現，學生上完廁所沒回教室，而是通過樓道上到5樓，爬上護欄牆，跳了下去。」

4月26日，景德鎮市昌江區教育體育局工作人員表示，警方已經介入調查，學生跳樓具體原因尚不清楚。景德鎮市公安局昌江分局西郊派出所民警表示，警方正在查看監控視頻，調查具體原因。

江西景德鎮昌江區教體局則隨後通報指出，4月25日上午，昌江區一小學六年級學生余某某在學校墜樓，經搶救無效死亡，我們對此深感痛惜。昌江區教體局已會同公安等部門及相關街道成立聯合調查組，依法開展調查核實工作，事件調查和善後處理等工作仍在進行中。

疑似男童家人發文控訴。（視頻截圖）

據網易報導，一位名叫余秀秀的網民在網上發文表示，跳樓的小學生是她堂哥的兒子，13歲，讀六年級，4月25日早上8點多，因為老師的惡語傷人，跳樓身亡。學校老師沒有第一時間通知家長，直接拉到殯儀館，才打電話告訴家長；學校、警察還跟家長說不要把事情鬧大，會影響其他學生。

「當你說這樣的時候，你有想過我們的感受嗎？你們的良心何在，你們家就沒有孩子嗎？」自稱余秀秀的網民寫道。

另有當地網民稱，這名小學生是因為期中考試沒考好，老師罵了他，一時想不開，並指今年景德鎮小學4月24日全市統一期中考試。但相關說法未獲證實。

中國今年以來已發生多起中小學生因遭霸凌而跳樓自殺事件，最近的有今年3月24日，福建泉州晉江市靈水中學一名初一女生跳樓身亡，生前留下遺書表示長期遭到同學霸凌和勒索錢財，事件引發聚眾抗議與社會公憤。另4月15日，湖南省也發生9歲學童疑因遭體罰跳樓自殺事件，其父指控兒子曾被老師罰抄寫「分級」二字一萬遍，從去年抄到今年還沒抄完。

據教育部網站，4月26日，教育部會同公安部、國家消防救援局等部門召開全國中小學幼兒園安全工作視頻會議，教育部黨組成員、副部長、總督學王嘉毅等人與會。會議指出，要盡最大努力防範和遏制各類安全事件發生。各地要提高政治站位，切實把思想和行動統一到總書記習近平 重要指示批示精神上來，積極採取更加有力、更有針對性的舉措，織密織牢校園安全防線。

會議並提出五項工作重點：一是深入實施心理健康 專項行動，築牢健康第一理念。二是深入實施學生欺凌防治專項行動，形成長效治理機制。對所有中小學校開展一次「起底式」大排查。三是深入實施「護校安園」專項行動，以農村學校和寄宿制學校為重點。四是深入實施防溺水專項行動。五是深入實施交通安全提升行動，確保師生出行安全。

會議要求，各地黨委教育工作領導小組要加強對中小學幼兒園安全工作的統籌領導，協調解決校園安全突出問題。嚴格落實中小學全員安全工作責任制。