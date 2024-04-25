陜西嬰輸液針頭掉體內 5年漂至頸部 父徵求幫取出「心頭刺」

針頭在男童頸部區位置被找到。（取材自上游新聞）

陜西一名白先生的兒子5個多月大時因眼角有分泌物到醫院治療，白先生稱，護士當時操作不當把針頭導管留在了體內，但因在血管內漂移的針頭「消失」，無法動手術取出，直到去年10月針頭又出現了，今年4月甚至「漂」到兒子頸部，涉事醫院又處理消極，他擔心如今已6歲的兒子有生命危險，公開徵求技術比較成熟的醫院，幫兒子取出這根「心頭刺」。

瀟湘晨報報導，近日，陜西榆林的白先生向多家媒體求助，希望有技術成熟的醫院能將兒子體內異物取出。白先生說，2018年12月，因兒子出生幾月後眼角一直斷斷續續有分泌物，便帶其去星元醫院眼科做檢查，在醫師建議下做了鼻淚管探通手術，術後回家發現感染，次日住院進行輸液治療。期間，護士來給孩子更換留置針，將針拔出後發現針頭導管斷裂不見，找遍病房也無果。

陜西一男嬰輸液時針頭導管留在體內，圖為男嬰首次手術後留下的疤。（取材自瀟湘晨報）

隨後兒子被轉往西安市兒童醫院治療，入院記錄顯示「左側顳部可見靜脈穿刺皮膚創口，距離皮膚創口約2.5cm處可見B超標記異物點。」在手術過程中該異物又消失了，醫院記錄稱「考慮已在血管內漂移」。

此後白先生又帶兒子輾轉去多家醫院檢查，都未發現該異物。此事一直懸在一家人心頭，因此白先生每年都會固定帶兒子去體檢。直到2023年10月，白先生帶兒子去首都醫科大學附屬北京兒童醫院體檢時，發現兒子「左側腮腺內下緣、局部頸外靜脈屬支（下頜後靜脈）腔內可見一管樣結構，長1.7cm，粗0.1cm，（結合病史可符合套管）」。

陜西一男嬰輸液時針頭導管留在體內。（取材自瀟湘晨報）

據報導，消失的「針頭導管」重現蹤影，白先生想讓兒子做手術取出，然而因其目前所在位置為頸部，若動手術風險較大。醫囑稱「如CT高密度影為異物，目前手術取異物損傷較大，建議密切觀察隨診。或請血管外科或介入會診。」

2024年4月初的檢查結果顯示，目前該異物仍留在兒子頸部位置。白先生擔心異物隨著血液流動至心臟、肺部等位置，可能造成生命危險。他希望能有技術比較成熟的醫院，可以做手術幫兒子取出異物，拔掉一家人的這根「心頭刺」。

涉事醫院的態度，白先生稱其承認是醫療事故。而事發後陸續的治療費用、檢查費用已達十幾萬元，白先生稱是每次去跟醫院協商，打欠條從醫院那裡拿錢；而且隨著時間愈久，與醫院溝通愈難。

據媒體2019年報導，彼時星元醫院的張姓副院長表示，「事情確實屬實，我們給了5萬元醫療費 讓孩子先治療。事情一直沒有得到妥善處理，是因為家屬不願意走司法途徑解決。」並表示經醫調委處理或者走司法程序，法院判決賠付多少，醫院一定會承擔的。

至於是否考慮走司法程序，白先生表示目前異物沒取出來，後續的一系列問題也沒法弄，希望涉事醫院能夠負起責任。