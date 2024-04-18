1條魚惹班導不開心？ 吉林甜美女大生跳操喪命 百萬人哀悼

吉林女大生小趙身亡事件引起社會關注。（取材自新黃河）

吉林白城醫學高等專科學校近日發生命案，就讀一年級的女學生小趙在出操過程中突發心臟疾病死亡。家屬將死因歸咎於宋姓班導師，稱因小趙生前曾不慎送給宋某一條死魚，宋某因此心生不滿、處處針對，並故意讓小趙帶病出操，甚至阻攔急救。消息傳開後，許多同學、網友紛紛湧入小趙的社交平台帳號留言哀悼。在小趙最新貼文的按讚數已高達104萬。

新黃河報導，小趙的嬸嬸王女士15日表示，2023年，小趙考入位於吉林省的白城醫學高等專科學校，主修醫學檢驗技術，並擔任班長一職。王女士說，小趙患有先天性心臟疾病，她在大一入學軍訓時，就向學校提供相關醫院證明，並被批准免於參加學校組織的體育活動。今年清明節期間，小趙在輔導員宋某的暗示下，花費一百多元（人民幣，下同），為其購買了活魚，但因運輸問題，魚送到輔導員手中時已死亡，這引起了宋某的不滿，隨後小趙的班長職務撤銷。

「老師就非常生氣，處處為難這個孩子，說這個孩子這個（心臟病 ）證明也是假的，必須得每天出早操。」4月12日早上6時許，小趙和同學們在操場上集合出操時突發心臟病，隨後被送往醫院救治。 14日，小趙經搶救無效不幸過世。小趙家屬認為，孩子之所以發病，與宋某讓孩子送魚後被針對，以及校方未能及時進行施救有關。

根據小趙與好友的對話內容，涉事輔導員宋某此前曾給學生「穿小鞋」，暗示收錢。此外，該同學提到，白城醫學高等專科學校有應急救護課程，輔導員在現場阻止其他學生靠近，同時又未能及時進行施救，導致小趙錯過了最佳救助時間。

上述內容，記者多次撥打涉事宋姓輔導員手機號，均顯示關機狀態。

王女士稱，小趙死亡後，家屬情緒一度瀕臨崩潰，校方曾提出給予家屬10萬元作為補償，「咱們生命再不值錢，也不止十萬塊錢。」王女士表示，此事因輔導員宋某而起，加上其阻止學生施救，家屬一方希望追究涉事輔導員的相關責任。

該校黨政辦一工作人員回應稱，小趙確係因心臟病突發死亡，但家屬反映的送禮等環節並不屬實，「我們正在配合市裡（相關部門）積極調查，公安機關已經介入，等公安機關調查清楚之後，再進行答覆。」

另有媒體報導，由於事發突然，許多網友、同學不敢置信，湧入趙女的社交平台帳號表示哀悼。