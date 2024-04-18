我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

南卡、內布拉斯加、內華達及德州發生911大斷線

平均通勤33分鐘 紐約州全美最長 華人：遠超過這數字

1條魚惹班導不開心？ 吉林甜美女大生跳操喪命 百萬人哀悼

中國新聞組／北京18日電
吉林女大生小趙身亡事件引起社會關注。（取材自新黃河）
吉林女大生小趙身亡事件引起社會關注。（取材自新黃河）

吉林白城醫學高等專科學校近日發生命案，就讀一年級的女學生小趙在出操過程中突發心臟疾病死亡。家屬將死因歸咎於宋姓班導師，稱因小趙生前曾不慎送給宋某一條死魚，宋某因此心生不滿、處處針對，並故意讓小趙帶病出操，甚至阻攔急救。消息傳開後，許多同學、網友紛紛湧入小趙的社交平台帳號留言哀悼。在小趙最新貼文的按讚數已高達104萬。

新黃河報導，小趙的嬸嬸王女士15日表示，2023年，小趙考入位於吉林省的白城醫學高等專科學校，主修醫學檢驗技術，並擔任班長一職。王女士說，小趙患有先天性心臟疾病，她在大一入學軍訓時，就向學校提供相關醫院證明，並被批准免於參加學校組織的體育活動。今年清明節期間，小趙在輔導員宋某的暗示下，花費一百多元（人民幣，下同），為其購買了活魚，但因運輸問題，魚送到輔導員手中時已死亡，這引起了宋某的不滿，隨後小趙的班長職務撤銷。

「老師就非常生氣，處處為難這個孩子，說這個孩子這個（心臟病）證明也是假的，必須得每天出早操。」4月12日早上6時許，小趙和同學們在操場上集合出操時突發心臟病，隨後被送往醫院救治。 14日，小趙經搶救無效不幸過世。小趙家屬認為，孩子之所以發病，與宋某讓孩子送魚後被針對，以及校方未能及時進行施救有關。

根據小趙與好友的對話內容，涉事輔導員宋某此前曾給學生「穿小鞋」，暗示收錢。此外，該同學提到，白城醫學高等專科學校有應急救護課程，輔導員在現場阻止其他學生靠近，同時又未能及時進行施救，導致小趙錯過了最佳救助時間。

上述內容，記者多次撥打涉事宋姓輔導員手機號，均顯示關機狀態。

王女士稱，小趙死亡後，家屬情緒一度瀕臨崩潰，校方曾提出給予家屬10萬元作為補償，「咱們生命再不值錢，也不止十萬塊錢。」王女士表示，此事因輔導員宋某而起，加上其阻止學生施救，家屬一方希望追究涉事輔導員的相關責任。

該校黨政辦一工作人員回應稱，小趙確係因心臟病突發死亡，但家屬反映的送禮等環節並不屬實，「我們正在配合市裡（相關部門）積極調查，公安機關已經介入，等公安機關調查清楚之後，再進行答覆。」

另有媒體報導，由於事發突然，許多網友、同學不敢置信，湧入趙女的社交平台帳號表示哀悼。

家屬討公道。（取材自微博）
家屬討公道。（取材自微博）

心臟病

上一則

86歲范曾宣布4婚 首曝奢華聚餐 小50歲妻坐這位置 盡顯派頭

延伸閱讀

女大生皮膚發癢撓不停 夏天不敢穿短褲…竟是結節性癢疹

女大生皮膚發癢撓不停 夏天不敢穿短褲…竟是結節性癢疹
人權組織：社交平台仇恨內容多

人權組織：社交平台仇恨內容多
男子突發心臟病 靠特斯拉「自駕20公里」送急診撿回一命

男子突發心臟病 靠特斯拉「自駕20公里」送急診撿回一命
疑妻子有小王 醋男痛毆男子 對方有心臟病急救不治

疑妻子有小王 醋男痛毆男子 對方有心臟病急救不治

熱門新聞

一名女子坐在高合電動車HiPhi X駕駛座上使用按摩棒的照片在網上瘋傳，引發網民質疑高合汽車後台洩露車主隱私。(視頻截圖)

高合電動車洩車主隱私？中女車內自慰 影片全網瘋傳

2024-04-11 07:30
香港中學文憑試（DSE）中文科11日開考，一題評價《岳陽樓記》難倒不少學生。圖為深圳香港培僑書院龍華信義學校試場首日開考情況。(取材自香港考評局)

香港中學文憑試 「岳陽樓記」讓考生哭了

2024-04-12 20:52
北京半程馬拉松出現原本領先的3名非洲選手疑似「護送」何杰的情況，引發放水質疑，網友諷稱半程馬拉松變「伴程」馬拉松。(擷自YouTube)

非洲選手放慢等他…北京半馬中國選手爭議下奪冠

2024-04-14 14:00
徐萌看范曾作畫照片。（取材自鳳凰網）

86歲書畫大師范曾再婚 娶36歲「中國第一黃金身材」模特？

2024-04-11 00:39
華為上海青浦研發中心（澎湃新聞）

華為建半導體設備研發中心 開2倍薪搶人 但被007工時嚇走

2024-04-12 17:24
一般硬臥車廂，有上、中、下共六個臥舖席位，但只有兩個板凳。（新華社資料照片）

火車下舖掛簾 年輕人遭出征 網友一面倒：誰買下舖誰做主

2024-04-17 06:30

超人氣

更多 >
沒付錢無法選位 空姐教艙內換座位成功率最高準則

沒付錢無法選位 空姐教艙內換座位成功率最高準則
控787「抄捷徑」波音工程師加倍爆料：客機飛行中恐解體

控787「抄捷徑」波音工程師加倍爆料：客機飛行中恐解體
追求生活品質 千禧世代搬加拿大…後悔來太早 打算回德州

追求生活品質 千禧世代搬加拿大…後悔來太早 打算回德州
華人區女子坐餐廳外車內 被魁梧非裔男暴力性侵

華人區女子坐餐廳外車內 被魁梧非裔男暴力性侵
房價和利率那麼高 能買得起房的只剩下這兩種人

房價和利率那麼高 能買得起房的只剩下這兩種人