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防治未成年人犯罪 最高法院促離婚者關愛子女

記者陳湘瑾／綜合報導
最高人民法院要求離婚伴侶關愛子女，以預防未成年犯罪。圖為四川廣安一名單親母親被法院要求宣讀家庭教育令。（取材自紅星新聞）
最高人民法院要求離婚伴侶關愛子女，以預防未成年犯罪。圖為四川廣安一名單親母親被法院要求宣讀家庭教育令。（取材自紅星新聞）

中國近年出現多起未成年犯罪事件，引發輿論關注。最高人民法院15日發布一份文件，要求各地法院引導離婚案件當事人維護家庭穩定關係，對未成年人身心健康進行早期預防，防治未成年人犯罪。

新加坡聯合早報指出，河北邯鄲一名初中生今年3月被3名不滿14歲的同班同學殺害，犯罪手法極其殘忍，且涉及未成年人刑事責任和留守兒童（指父母外出打工，將孩子留在家鄉或農村親戚家）等議題，在社會引發廣泛討論。

央視網報導，最高人民法院15日發布「關於在涉及未成年子女的離婚案件中開展『關愛未成年人提示』工作的意見」，主要目標為預防未成年人犯罪，要求最大限度防止侵害未成年人合法權益及身心健康，消除引發犯罪的消極因素。文件強調，「缺失父母關愛者，身心健康會受到影響，嚴重時可能遭受侵害或走上違法犯罪道路」。

此外，父母任何一方均不得以搶奪、藏匿未成年子女等方式爭奪撫養權，情節嚴重者，可予以罰款、拘留，還將依法追究刑事責任。

聯合早報引述中國法院網文章，指出中國青少年犯罪案件中，有高達60%的少年犯來自於單親家庭。

紅星新聞報導，四川廣安今年3月曾審理一起未成年人犯下的電信詐騙案件。報導指出，當事人成長於單親家庭，法院認定其母親長期怠於履行家庭教育，認定「當事人從小缺少關愛和教育，染上不良習氣，最終走上違法犯罪道路」。

法院最終依法對當事人母親發出「家庭教育令」，要求其督促女兒學習法律、科技和文化知識，提高勞動技能，做一個遵紀守法的新時代好青年。法官提醒，「家長一定要承擔起家庭教育的主體責任，引導未成年人養成優良品行，促進家庭、學校和社會協同共育。」

新加坡

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