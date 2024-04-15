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遭醉漢鎖喉 山東高校生反擊被刑拘

中國新聞組／綜合報導
示意圖。(取材自紅星新聞)
示意圖。(取材自紅星新聞)

山東三名醉酒男子假裝外賣小哥，戲弄高校女同學，雙方發生口角。其中一名醉男掐住一名男同學的脖子，被揮拳反擊後倒地。警方介入後，雙方簽訂和解協議。沒想到幾天後男學生父親收到濟南公安的通知書：其因涉嫌故意傷害罪被刑拘。男學生的父親表示，是醉男先動的手，兒子應該屬於正當防衛。

紅星新聞報導，山東濟南電子機械工程學校的男學生小超（化名）3月31日晚與三名校外人員發生衝突。

小超父親說，他看了現場監控視頻，小超與另外兩名男同學在校園內檢查禁止學生訂外賣情況，行至校園柵欄處，碰到校外3名醉酒男子隔著柵欄對一位校內拿外賣的女生進行語言尋釁，小超與3名醉酒男子發生口角。

之後，3名校外醉酒男子不顧校園安保人員阻勸闖進校園，其中一名男子上前掐住小超脖子。「從校門口闖進來就往我們身上撲，我們下意識肯定還手。」小超感到呼吸窒息，揮拳反擊，把男子打倒在地。男子倒地瞬間，頭部撞到在地。

衝突發生後，警方判定為互毆，雙方皆表示不想惹事，簽了諒解書。

不過4月1日，小超父親收到警方的拘留通知書，顯示小超因涉嫌故意傷害罪，被警方刑事拘留。小超父親表示，受傷醉酒男子被送往醫院後被確診為腦疝，在醫院做開顱手術，現在已意識清晰，並從ICU轉到了普通病房。

小超父親拒簽認罪認罰證明書：「定的罪名說我孩子故意傷害，我不承認。這個罪名就不對。他（醉酒男子）他先動手打的我孩子。我認為是正當防衛。」

濟南公安表示，目前該案已提級辦理，正在進一步偵辦中。

濟南電子機械工程學校。(取材自微博)
濟南電子機械工程學校。(取材自微博)
小超被刑事拘留。(取材自紅星新聞)
小超被刑事拘留。(取材自紅星新聞)

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