中央音樂學院系主任被舉報包養嫖娼受賄 還賣職位1個叫價150萬

港媒報導，小提琴演奏家薛偉日前實名舉報中央音樂學院管弦系主任童某某貪污受賄、買賣公職、私生活混亂。校方13日發聲明稱，對該校退休 教師薛偉的信息高度重視，立即調查，同時強調會追究造謠誹謗損害學校聲譽者。

澎湃新聞報導，近日，一位帳號簡介為「中央音樂學院教授薛偉」的微博 帳號發帖稱，公開懸賞徵集同校管弦系主任童某某違法線索。舉報內容顯示，他們已經掌握了有力證據，同時也向更多受害者徵集童某某的不法行為，其中包括但不限於以下幾個方面：1、生活作風、婚外情、包養情婦等；2、長期嫖娼；3、收賄受賄索賄；4、買賣中央音樂學院及其他院校職務等。同時稱，「將為投訴者提供人民幣5萬(約6909美元)至50萬的懸賞」。

據報導，經查詢中央音樂學院官網發現，薛偉曾入選2005年度教育部「新世紀優秀人才支持計畫」，曾以管弦系副系主任的身分登報於該校多篇新聞資訊，但目前該校管弦系官網教師名單未發現薛偉的名字。

港媒報導，薛偉指控童某某包養情婦、召妓、收受賄賂、買賣職位，一個大學職位公開叫價150萬元。該微博帳號帖文13日已無法查看。薛偉3日亦在抖音直播期間，指童「睡覺伴侶」非常多，包養同校一名韓裔 大提琴教師，「全音樂學院都知道，只有他老婆不知道」。

據中央音樂學院官網信息，被舉報者童某某是中央音樂學院小提琴教授、博士生導師，管弦系主任，同時還身兼多榮譽職務。

據報導，中央音樂學院表示，正調查事件，但不清楚童某某是否仍上班。童迄今未回應事件。