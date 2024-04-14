沒資質旅行社遇上「黑遊船」 秦皇島旅行團翻船12死

秦皇島發生船隻側翻事件，造成12人死亡。（取材自微博）

河北秦皇島一個景區13日發生一起翻船事故，導致31人落水，其中12人死亡，一度說有6人失聯現已找到。據悉船隻是因受大風天氣影響發生側翻，經初步核實，事故發生的船隻為非法改裝的「黑遊船」，落水人員為旅客，而落水旅客多數為老年人，且未穿戴救生衣。另據悉，旅行社沒有經營資質，船上沒救生衣，卻有「鐵鍋」可以就餐吃飯。

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綜合紅星新聞、極目新聞報導，河北秦皇島盧龍縣13日晚發布情況通報，秦皇島市盧龍縣劉家營鄉桃林口村當天下午2時30分左右，發生一起船隻側翻導致人員落水事故。事故造成31人落水，已搜救出25人送醫救治(其中13人無生命危險，12人無生命體徵)，6人失聯。目前，失聯6人均已找到，全部平安。

官方未透露出事船隻類型、遇難者身分等詳情，不過盧龍縣劉家營鄉桃林口村就是桃林口景區所在，景區主要靠近桃林口水庫，有高空速降、遊船觀光 、竹筏漂流、野外採摘、棧道探險等娛樂項目。

桃林口村一負責人稱，當時突然颳起風，風太大，遊客恐慌造成船翻。一名現場目擊者也表示，事發時他正在岸邊釣魚 ，突然起了很大的風。

一名河北網友在微博 留言稱，其婆婆是生還者，但同行的大姨失蹤，她們參加的旅行社沒有經營資質，船也不安全，無準備救生衣，希望當局嚴懲。一名現場遊客也表示，坐船前曾發現乘船遊客沒有救生衣，還曾問為什麼沒有救生衣，但後來還是坐船去遊玩了。

檢索短視頻平台發現不少遊客當天在桃林口遊玩的視頻。一名遊客視頻顯示，其中一條遊船上坐了近20人，遊客都坐在塑料板凳上，沒有人身穿救生衣。而岸邊另一艘小船上，總共搭乘連船夫在內的八人，同樣都沒有穿救生衣。還有登船遊客拍攝的視頻顯示，其所在的船上竟然有「鐵鍋」，遊客們正在吃飯。有網友在短視頻平台評論：「我們本來要坐船，因為走錯了路正好錯過了出事的時間，想想都後怕。」