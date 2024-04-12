我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

特斯拉全自動駕駛體驗 尚難完全放手

盜汗、失眠誤以為停經 40歲女發現得了淋巴癌

研究「文學洛神」蕭紅專家 廣西高校院長葉君校內離奇被撞亡

中國新聞組／北京12日電
廣西民族大學文學院院長葉君因車禍離世。（取材自極目新聞）
廣西民族大學文學院院長葉君因車禍離世。（取材自極目新聞）

廣西民族大學53歲文學院院長葉君教授日前在校內過馬路時，被校車撞倒，送醫急救昏迷18天後去世。葉君是研究三十年代「文學洛神」蕭紅的專家，當天原本要領取廣西最高文藝獎銅鼓獎，卻因車禍無法赴約。師生們多在事發一周後才獲知死訊，籲校方盡快公布這起離奇車禍原委。

極目新聞報導，穿梭於校園內的校車是一種敞篷觀光車，被學生們稱為「寶寶巴士」。知情人士說，葉君3月22日下午從文學院辦公樓出來時，在路邊被「寶寶巴士」撞到，他的頭部遭車輛前擋風玻璃碰撞後反彈著地，當時就昏迷不醒，隨後被救護車送到附近一家大型醫院，一直在ICU救治。

該校一名學生稱，當天突然聽到有救護車鳴笛的聲音，有同學告訴他文學院附近有人被撞了，傷者出了好多血。有人在該校貼吧上發帖稱「東校區有人被撞」，之後被刪帖。

直到3月29日，該校文學院大四學生毛宇睿才在一個文學微信群內，看到有老師發文稱：「我昨晚才得知，評論家、民大文學院院長葉君教授，於銅鼓獎頒獎那天，因為事故陷入深度昏迷、生命垂危。我們一起為葉君教授祈禱吧。」

另一知情人士證實，事發當天葉君所在的那棟樓沒有廁所，他準備穿過馬路去上廁所，可能校車速度較快撞到了葉君。當時葉君頭部先著地，之後被送到醫院救治，直到4月9日去世。

「從異鄉到異鄉，再見，再也不見。」葉君去世當天的傍晚，他在黑龍江大學帶的博士生在社交平台發布簡單的一句話來悼念恩師，但卻意味深長。「從異鄉到異鄉」是葉君為蕭紅寫的傳記，也是葉君個人生涯的寫照。離開武漢東湖之濱，來到哈爾濱呼蘭河畔任教，葉君與蕭紅結緣，著手蕭紅的傳記研究。葉君坦言：「我感到自己似乎與蕭紅有一份宿命般的牽連。」

葉君遭遇交通事故後，廣西民族大學有學生稱，校園裡的「寶寶巴士」一度停運了幾天，並稱「寶寶巴士」速度確實太快了。後來「寶寶巴士」又重新在校園穿梭，速度變慢了，路邊還多了不少志願者執勤。

葉君的多名學生表示，希望校方盡快公布事件原委，公正處理，安撫好葉君老師的家眷。

微信 觀光 武漢

上一則

中製造業強勁 多家外銀看漲GDP、上調預測最高至5％

下一則

中國官方牽線助脫單 從城市到鄉村紛設相親角

延伸閱讀

科州校車上欺凌3名自閉症學生 助理被逮起訴

科州校車上欺凌3名自閉症學生 助理被逮起訴
凱特勇敢抗癌受歡迎度竄升第一 專家曝哈利「懷念與她的友情」

凱特勇敢抗癌受歡迎度竄升第一 專家曝哈利「懷念與她的友情」
美國深圳企業家論壇 專家分享美中貿易經驗

美國深圳企業家論壇 專家分享美中貿易經驗
廣西礦區爆破致3死 微信群溝通工作害的? 網友驚呼不可思議

廣西礦區爆破致3死 微信群溝通工作害的? 網友驚呼不可思議

熱門新聞

實探小米汽車工廠， 供應商稱已收到要求提升配件產能的郵件。(取材自每日經濟新聞)

「雷軍擔心的事發生了」 實探小米車廠：日產能不足300輛

2024-04-04 02:27
徐萌看范曾作畫照片。（取材自鳳凰網）

86歲書畫大師范曾再婚 娶36歲「中國第一黃金身材」模特？

2024-04-11 00:39
中國商飛前往越南及馬來西亞等地，相信有望在東盟國家收穫首份C919海外訂單。(新華社資料照片)

中國商飛東南亞拓市場 英媒：C919料首獲海外訂單

2024-04-04 02:10
華爾街日報中文網8日報導，中國為扭轉經濟前景，正將廉價商品運送到全球各個角落，這是繼20多年前中國衝擊全球製造業之後，又一次規模數以兆美元計的考驗，「中國衝擊2.0」來了。（新華社）

「中國衝擊2.0」來了 全球掀反擊浪潮

2024-04-08 09:55
一名女子坐在高合電動車HiPhi X駕駛座上使用按摩棒的照片在網上瘋傳，引發網民質疑高合汽車後台洩露車主隱私。(視頻截圖)

高合電動車洩車主隱私？中女車內自慰 影片全網瘋傳

2024-04-11 07:30
女子稱因為長得可愛被醫師強吻。（視頻截圖）

妻在場 河南50歲中醫師強吻女病患 理由竟是「長得漂亮」

2024-04-06 09:30

超人氣

更多 >
高合電動車洩車主隱私？中女車內自慰 影片全網瘋傳

高合電動車洩車主隱私？中女車內自慰 影片全網瘋傳
90年代殺妻案轟動一時 前NFL明星球員辛普森癌逝

90年代殺妻案轟動一時 前NFL明星球員辛普森癌逝
年薪10萬以上 目前企業最需要的10個遠距工作

年薪10萬以上 目前企業最需要的10個遠距工作
韓裔名廚想為自家辣椒醬名字註冊專利 華裔商家鳴不平

韓裔名廚想為自家辣椒醬名字註冊專利 華裔商家鳴不平
侵吞金額達GDP近6% 越南地產大亨張美蘭被判死刑

侵吞金額達GDP近6% 越南地產大亨張美蘭被判死刑