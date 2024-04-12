研究「文學洛神」蕭紅專家 廣西高校院長葉君校內離奇被撞亡

廣西民族大學文學院院長葉君因車禍離世。（取材自極目新聞）

廣西民族大學53歲文學院院長葉君教授日前在校內過馬路時，被校車撞倒，送醫急救昏迷18天後去世。葉君是研究三十年代「文學洛神」蕭紅的專家，當天原本要領取廣西最高文藝獎銅鼓獎，卻因車禍無法赴約。師生們多在事發一周後才獲知死訊，籲校方盡快公布這起離奇車禍原委。

極目新聞報導，穿梭於校園內的校車是一種敞篷觀光 車，被學生們稱為「寶寶巴士」。知情人士說，葉君3月22日下午從文學院辦公樓出來時，在路邊被「寶寶巴士」撞到，他的頭部遭車輛前擋風玻璃碰撞後反彈著地，當時就昏迷不醒，隨後被救護車送到附近一家大型醫院，一直在ICU救治。

該校一名學生稱，當天突然聽到有救護車鳴笛的聲音，有同學告訴他文學院附近有人被撞了，傷者出了好多血。有人在該校貼吧上發帖稱「東校區有人被撞」，之後被刪帖。

直到3月29日，該校文學院大四學生毛宇睿才在一個文學微信 群內，看到有老師發文稱：「我昨晚才得知，評論家、民大文學院院長葉君教授，於銅鼓獎頒獎那天，因為事故陷入深度昏迷、生命垂危。我們一起為葉君教授祈禱吧。」

另一知情人士證實，事發當天葉君所在的那棟樓沒有廁所，他準備穿過馬路去上廁所，可能校車速度較快撞到了葉君。當時葉君頭部先著地，之後被送到醫院救治，直到4月9日去世。

「從異鄉到異鄉，再見，再也不見。」葉君去世當天的傍晚，他在黑龍江大學帶的博士生在社交平台發布簡單的一句話來悼念恩師，但卻意味深長。「從異鄉到異鄉」是葉君為蕭紅寫的傳記，也是葉君個人生涯的寫照。離開武漢 東湖之濱，來到哈爾濱呼蘭河畔任教，葉君與蕭紅結緣，著手蕭紅的傳記研究。葉君坦言：「我感到自己似乎與蕭紅有一份宿命般的牽連。」

葉君遭遇交通事故後，廣西民族大學有學生稱，校園裡的「寶寶巴士」一度停運了幾天，並稱「寶寶巴士」速度確實太快了。後來「寶寶巴士」又重新在校園穿梭，速度變慢了，路邊還多了不少志願者執勤。

葉君的多名學生表示，希望校方盡快公布事件原委，公正處理，安撫好葉君老師的家眷。