河南13歲白血病女孩籲母親放棄治療：把錢留給弟弟妹妹吧

小女孩在視頻中說：「媽媽，別給我治了，我不值得」。（取材自微信）

中國近日網傳一段視頻，河南 一位13女孩自稱因患白血病，3年花了家裡80萬元（人民幣，下同），治癒希望依然渺茫，她請父母停止給她的治療，把錢留給弟弟妹妹。這一視頻迅速引發網友們對中國民眾社會安全網的關注和討論，不少網友說，這只是社會保障網不公平的冰山一角。

據網易報導，這名13歲女孩3年前被查出患白血病，由於一星期需複查一次，一個月做一次骨穿，還需要堅持化療，父母為了救她，花光了所有積蓄還四處借債仍遠不夠支付這些費用，看到父母為她愁白了頭髮，她曾勸媽媽放棄，可媽媽不聽，她就在網上找到了一個博主，請求幫自己拍個視頻，讓網友都勸勸媽媽。

視頻中，小女孩說：「我今年13歲了，化療3年多了，也花了爸爸媽媽將近80多萬，我不想讓他們再問我借錢了，我偷聽到媽媽一邊哭一邊打電話借錢，我很心疼他們，不想他們救我了！」博主問她停止治療不會感到害怕嗎，她回答：「我害怕，因為我還有弟弟妹妹，要是把錢都花在我身上，他們怎麼辦呀？我想到他們我就不害怕了！」

小女孩並說：「萬一治不好還花錢，還不如把錢留給弟弟妹妹，萬一我不在了，他們也能好好照顧爸爸媽媽。」她想跟媽媽說，「媽媽，別給我治了，把錢都留給弟弟妹妹吧，我不值得，夠了，已經夠了……如果可以的話，我希望你早點忘記我，下輩子我還做你的女兒，我愛你。」

博主也聯繫上了小女孩的母親，她說：「治療的這3年多確實特別特別難，各方面壓力也都特別大，但無論再難我們從來沒有想過放棄，因為孩子就是我們的命，我們絕對不會放棄，以前不會，現在包括以後更不會！沒錢俺可以借，女兒沒了就什麼都沒了！」

小女孩的故事讓人心酸，感動眾多網友，自由亞洲電台報導，不少人感嘆女孩讓人心疼，或詢問怎麼才能幫助到女孩，也有很多人批評中國的醫療保障制度有嚴重欠缺的問題。

天津人齊義群12歲的女兒齊雨晨同樣患白血病，他說，兩年多來為給女兒治病，已經散盡家財且債台高築，「就是賣了一套房子，花了大概160多萬。」女兒患病前，他靠打散工支撐家庭，一年收入4到5萬。女兒患病後，他已無法正常工作，目前靠低保維持生活。齊義群也參加了「新農村合作醫療保險 」，低保能報銷60%左右，仍遠遠無法滿足女兒的醫療費 用。

報導引述一位在中國有醫療專業背景的人士匿名說，類似案例在中國經常能看見，這跟中國民眾的醫療保障制度不健全有很大關係，「農村的『新農合』年年在漲，再加上經濟不景氣的大背景，愈來愈的家庭在斷保。」中下階層的福利保障其實是愈來愈弱。