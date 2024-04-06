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落馬有因? 前司法部長唐一軍疑涉恒大千億弊案

記者陳宥菘／綜合報導
江西省政協主席、前司法部長唐一軍遭查落馬，有媒體披露，問題可能與恒大案有關。(中新社)
江西省政協主席、前司法部長唐一軍遭查落馬，有媒體披露，問題可能與恒大案有關。(中新社)

中央紀委國家監委網站2日通報，江西省政協主席、司法部前部長唐一軍涉嫌嚴重違紀違法，目前正接受調查。中媒「財新」披露，唐落馬可能與恒大案有關。報導指出，唐一軍擔任遼寧省長兩年半內，恒大集團大舉在遼寧投資房地產項目，並幫助恒大老闆許家印拿下盛京銀行的控股權，又缺乏監管，導致盛京向恒大輸血超過1000億人民幣(約138億美元)，留下爛帳，最終爆雷。

財新報導，現年63歲的唐一軍在浙江工作長達40年，其中寧波工作12年。唐一軍擔任寧波市委副書記、政法委書記期間患癌症，調任市政協主席休養；2016年康復擔任寧波市長，幾個月之後升任市委書記。

有寧波地方人士表示，唐一軍縱容家人干預工程，當地人對此意見很大。還有人說，唐一軍的妻子在幕後經商，性格十分強勢霸道。

2017年10月，唐一軍北上遼寧擔任省長，晉升正部級。他上任之後，恒大與遼寧的合作更加緊密，在遼寧大舉投資房地產項目。當恒大爆雷後，留下爛尾樓，有多個樓盤均出現在瀋陽「保交樓」名單上，投資的恒大文旅城項目2021年一度停工。

在唐一軍主政遼寧的兩年半期間，恒大拿下了全中國第九大、東北地區最大的城商行盛京銀行的控股權。有部委人士透露，唐一軍當年不但幫助許家印拿下盛京銀行的控股權，更嚴重失職的是，放棄了對盛京銀行股東「恒大系」必要的監管職責。

兩年之後，監管部門查實，盛京銀行通過直接或間接管道輸血恒大集團的資金規模逾1000億元。至2021年中，恒大債務危機爆發，瀋陽市國企不得不接盤並重組盛京銀行，付出巨大代價。

2020年4月，唐一軍出任司法部長，但2022年20大沒被安排為中央委員。2023年1月「貶任」江西省政協主席。

恒大集團 投資 司法部

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