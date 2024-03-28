「功夫」女星直播帶貨「僅賣出1單」6人涉合約詐騙被刑拘

黃聖依合體老公楊子直播帶貨，不料僅賣出一單，讓廠商氣得報警。（取材自大象新聞）

曾參與電影「功夫」的中國女星黃聖依，今年1月與影視業總裁丈夫楊子受邀進行直播帶貨，有廠商為此進貨一批人民幣170萬元臘肉，結果直播下來只賣出一單，而且還沒能與兩名同框，氣得業者控訴涉嫌合約詐騙。廠商維權60餘天後，終於有新進展，該直播公司6名員工遭刑事拘留。

大象新聞報導，今年1月5日，受害老闆王玲與晟宸澤傳媒公司簽訂直播協議。王玲提供產品，晟宸澤開展多輪直播售賣，並承諾邀請明星、網紅助力站台。屆時，王玲只需交10萬元坑位費，就可最少保底得到140萬元實際銷售額。直播結束後還將楊子、黃聖依和覃進展三位明星與產品同框帶貨的授權切片視頻，免費贈送王玲，以便持續宣傳產品。

滿懷期待的王玲沒想到，1月16日直播當天，楊子、黃聖依並未依照合同內容所寫的與產品同框，產品僅在覃進展一人的匆匆介紹下，不足兩分鐘便被替換。王玲備足的價值170萬元臘肉，以戲劇性的僅售1單收尾。疑惑和憤怒之下，王玲趕至晟宸澤與好媽媽影視公司的辦公地，卻發現早已人去樓空。

「1單臘肉」事件發生後，迅速引發輿論發酵。楊子、黃聖依、覃進展分別聲明表示，該事件與自己無關，好媽媽影視公司法人李某、晟宸澤公司負責人湯某也在接受大象新聞記者采訪或在商家直播中相繼發聲，認為該事件自己無責。王玲等60餘名商家決定報警，走上維權之路。

王玲說自己的經歷並非首例。據她了解，好媽媽影視公司共開展過3場類似的直播。「這三場直播，其實都是詐騙。他們以相同的作案手法進行了三場直播，一共有200多個商家被騙，金額高達3000多萬。前期的商家甚至都不知道他們是詐騙，如果說我們第三場沒有把這個事情曝光的話，他們還準備做第四場。」王玲表示。

3月21日，上海市公安局閔行分局向王玲寄出《上海市公安局閔行分局立案告知書》，文件內容顯示：你於2024年1月23日向我局(報案、控告、舉報)的上海閔行好媽媽影視發展有限公司涉嫌合同詐騙案，經我局審查，認為符合刑事立案條件，根據《中華人民共和國刑事訴訟 法》第一百一十二條之規定，已決定立案，特此告知。

3月26日，上海市公安局辦案進展系統顯示，湯某、孟某、王某等六名涉事公司的工作人員已被刑事拘留。同日，辦案民警在受騙商家微信 群內發布通知，「向大家通報一下，我們對涉案團夥開展收網打擊，在上海，安徽，河南 抓獲多名嫌疑人，現在主要人員已刑事拘留。目前正全力追贓挽損，一句話：退贓退賠，從輕減輕。」