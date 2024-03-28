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沒審批就偷跑招商？廈門大學訪客中心被指建逾百地下商鋪

中國新聞組／北京28日電
位於廈大訪客中心一處角落的自助圖書館。（取材自央廣網）
位於廈大訪客中心一處角落的自助圖書館。（取材自央廣網）

央廣網報導，根據中國法規，教育科研用地不能用於商業經營開發項目。高校用地屬於國有劃撥土地，改變用途必須依法報批。但近日，有福建廈門市民反映，已啟用四年的廈門大學訪客中心，所處地塊本是教育科研劃撥用地，卻在地下建了上百個商鋪對外招租。

據報導，廈大訪客中心建在廈門大學思明校區演武運動場下面，地下共三層，整體採用「下沉式」設計。 B3樓全部為停車場；B1和B2層中間區域為停車場，四周為訪客中心的商業街區。在廈大訪客中心一入校口，負責現場秩序的工作人員告訴記者：「這是B2層（所處位置）。B1、B2、B3都是停車場，B2最主要是商業街，中間是停車場。 」

根據廈門大學官網介紹，廈大訪客中心於2020年元旦正式投入使用。所有廈門大學預約參觀人員統一由訪客中心進入校園。

除用於遊客統一入校通道外，廈大訪客中心內的建築空間主要為商業店鋪，類型以餐飲居多，也有美容美髮、酒吧、數碼、校園文創、咖啡休閒、健身房等業態，還有美甲、紋身、維修等流動攤位。

記者走進一家經營網路遊戲的主題店鋪，這家店的經營空間較大，可以提供單人房、雙人房、多人間等多種房型，以供客人選擇，不同遊戲風格的房間裡都有沙發、遊戲設備、電視螢幕等設施。該店店主表示，這個（店）是向廈大訪客中心租的。而客人主要是學生，每周末也會有一些校外的人。

一家販售體育彩券的店員透露，這裡的商店租金大約每平方公尺200多元（人民幣，下同）。 「裡面貴一些，得每平200多元，我們這邊是每平100至200元，你得跟房東談。這些商舖有的是私人房東，有的是物業（訪客中心）的。」

多家商舖經營者表示，廈大訪客中心的招商仍在進行中。部分未經營商舖的使用權，有的還在訪客中心經營公司手中，有的已由投資人買斷15年的使用權，但還未轉手出租。

廈門大學官網介紹，訪客中心最大的亮點是有一個近兩萬平方公尺的藏書閣，即免費對外開放的圖書館，24小時不打烊。訪客或市民可在這裡借書看，順便還可以喝杯咖啡或茶，也可以把書借回家。

在廈大訪客中心管理處，訪客中心的招募人員表示，這裡有100個商店。

記者致電廈門市自然資源和規劃局直屬分局，相關人員表示，「那個項目還沒有（規劃）驗收，業主還沒有向我們申請，後續它的產權那些手續都辦不了。涉及改變功能那部分，我們（今年）2月都已發函給城管了，讓他們去現場核實，現在我沒有看到相關來函。有涉及改變的話，他們會來函給我們協助認定。」

廈門大學則尚未發表回應。

廈大訪客中心內正在對外招租的商舖。（取材自央廣網）
廈大訪客中心內正在對外招租的商舖。（取材自央廣網）
廈門大學訪客中心位於校內演武操場的地下。（取材自央廣網）
廈門大學訪客中心位於校內演武操場的地下。（取材自央廣網）

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