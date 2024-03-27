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鄭州女詐2000萬 3年生3子逃坐牢 取保候審繼續騙

中國新聞組／北京27日電
2021年9月，于女士收到「內購屋已完成備案」的簡訊通知，但她透過房管局始終無法查到過戶到自己名下的房產。（取材自新京報）
2021年9月，于女士收到「內購屋已完成備案」的簡訊通知，但她透過房管局始終無法查到過戶到自己名下的房產。（取材自新京報）

河南鄭州一名30多歲杜姓女子，在2018年至2022年間，從房仲租來數十套商品房，透過中間人以「房管局內購屋」的名義，低價向外出售，詐騙得手逾2000萬元（人民幣，下同，約277萬美元）。自2021年警方對其涉嫌詐騙立案至2023年庭審前，為躲避刑責，杜女三年生下三個孩子，先後六次被取保候審、一次監視居住。而在取保候審期間，她仍持續詐騙。

新京報旗下「重案組37號」報導，截至案發時，共50餘人被騙，涉案金額達2900餘萬元。有被害人連續購買八、九套房產，轉帳數百萬元，直到入住後遇到真房東上門收房，才發現「內部房源」實為一場騙局。

2023年11月，杜女因詐欺罪、重婚罪，被鄭州市中原區人民法院判處有期徒刑13年6個月。據中原區法院相關人士介紹，因杜女在10月份誕下一名嬰兒，處於哺乳期，目前暫未收監。

2023年10月杜女產下的女嬰，已是她生育的第6個孩子。

據報導，2019年初，52歲的李敏從同學那聽說，有掛在房管局領導或領導親友名下的「內部房源」正在出售，每平方米只要3000元。在同學引薦下，李敏認識了銷售「內部房」的劉真，並選中了位於鄭州西郊宏江瀚苑小區的一套90平方米的房產。「一套房才不到30萬元。」李敏稱，儘管還需要額外繳納15萬元的「好處費」，但相較於該小區二手房的掛牌價，這個價格依然誘人。

一切都相當順利。李敏交過「好處費用」和50%首付款的次月，就收到了房屋的鑰匙，並搬了進去。

「就是因為住進了房子裡，吃下了定心丸，才被騙了更多。」李敏稱，家裡親戚朋友得知後也想購買，她和多位親戚又買下了8套「內部房」，共向劉真和她的上線杜女繳納了450萬元的房款。

與李敏的情況相似。最初，郭磊對低於市場價格數倍的「內部房」也抱有疑慮，便先買個小房子試水，在「拿到房鑰匙」「接到過戶的通知」後，逐漸大膽了起來，他連續訂了8套房，向杜女轉款260萬元。

郭磊稱，2020年下半年，他還辦理了「不動產登記受理憑證」，並收到了「房產證已辦理完畢」的簡訊通知。但誰能想到，這一切都是假的，「杜偽造了房管局的公章。」

2022年2月，因杜女多次承諾的「房產證」無法兌現，郭磊在鄭州市金水區報警。事後他得知，李敏等20餘人，早在2021年3月份就發現被騙，報案後中原區警方已對杜女立案調查。

李敏稱，2021年春節期間，親戚購買的「內部房」中有兩套被房東上門催租，那時她們才得知，這些低價房，都是杜女租來的。

據報導，中專學歷，曾在快遞店工作，開過服飾店的杜女，並沒有親屬在房管局工作，就連她自己名下，也沒有任何房產。

中原區法院執行局說，杜女名下沒有可供執行的財產。至於詐騙款的去向，由於杜女詐騙周期長，且有數百萬元是透過現金收取，暫時無法確定資金流向，未能追回。

鄭州 房東 河南

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