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長髮妹遮臉漫步商場 多地裸奔潮? 網疑秘密組織 警闢謠

中國新聞組／北京27日電
武漢女子在百貨商場內裸奔。（取材自微博）
武漢女子在百貨商場內裸奔。（取材自微博）

中國社交平台近日頻傳裸奔消息，甚至有傳「南寧多人街頭裸奔，疑似有組織」。消息驚動警方，南寧公安局網安支隊26日出面闢謠，稱上述資訊為多地不同時期類似事件的視訊圖片整合。目前，已對發布不實資訊的人員進行調查，將依法處理。不過，在湖北確實有一名裸女在商場遊蕩，惟全裸原因不明。有人懷疑是所謂的「主人的任務」，甚至是「新版裸貸」。

來源：YouTube

騰訊新聞旗下事實查證平台官方帳號「較真」指出，26日，社交媒體上流傳一則聊天紀錄，內有文字聲稱，「今天南寧怎麼回事，好多好多裸奔的，有誰知道是什麼秘密組織嗎」。聊天紀錄中附有八個視頻，均顯示有人裸體出門。還有網友將影片截圖整理在一起，並懷疑「是什麼興趣愛好組織出來活動了」。

武漢女子在百貨商場內裸奔。（取材自微博）
武漢女子在百貨商場內裸奔。（取材自微博）

據報導，經核查，上述網友說法有嚴重誤導。實際查核這八張照片，疑似近期在南寧的只有一人，還有一人時間不明確，其他要麼與南寧無關，要麼時間不對。

環球時報報導，南寧公安局網安支隊26日發布通報，稱近日有網友發布「今天南寧怎麼回事，好多裸奔」的訊息，經調查，此則資訊為多地不同時期類似事件的視訊圖片整合。目前，公安機關已對發布不實資訊的人員進行調查，將依法處理。

另據大皖新聞報導，3月25日，有網傳影片和圖片顯示，在湖北省武漢市洪山萬科廣場，一名年輕女子赤裸裸地站立在商場內，時而摀著臉向行人靠近，時而趴在商場的諮詢台處，引得商場內群眾紛紛側目。

對此，洪山萬科廣場一名工作人員證實事件，並稱25日發現該名赤身裸體女子後，保安隨即上前進行阻擋並遮擋，進行了警報處理。

河南澤槿律師事務所主任付建認為，在公共場所裸露身體屬於違法行為，但不構成犯罪。「治安管理處罰法」第44條規定，在公共場所故意裸露身體，情節惡劣的，處五日以上十日以下拘留。若該女子不存在精神疾病且情節惡劣，將會被處以拘留。

一女子一絲不掛現身武漢一商場。（取材自大皖新聞）
一女子一絲不掛現身武漢一商場。（取材自大皖新聞）

河南 武漢

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