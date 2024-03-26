樊振東身分證、手機號被惡意傳播 與王楚欽退賽有關？

中國乒乓球選手樊振東參加仁川乒乓冠軍賽引發爭議。(新華社)

中國乒乓球一哥樊振東25日指控，他的身分證號在網上遭到惡意傳播，手機號被搜出、家人受到騷擾，他將報警處理。這是飯圈文化作祟？網上有一說是與另名排名世界第一的乒乓球好手王楚欽突然退出仁川冠軍賽有關，不少粉絲認為教練團刻意打壓王楚欽，是為了恢愎樊振東的世界排名。

羊城晚報報導，樊振東25日發文稱，「近幾天本人身分證號被一些不法分子在網絡上惡意傳播造謠，嚴重侵犯了公民隱私權名譽權。甚至有人利用證件號查到本人名下手機號並進行騷擾謾罵。因本人證件辦理的幾個號碼均由家人使用，對家人造成了極大心理傷害。奉勸某些人恢復理智，切勿觸碰法律紅線。互聯網並非法外之地，飯圈也不會有保護傘。若繼續知法犯法，本人回國後將集中證據報警處理。請大家牢記，法網 恢恢疏而不漏。」

此前，樊振東曾多次遭受飯圈文化的困擾並多次發聲。他在2021年9月因「球迷送機造成混亂」，發聲「懇請球迷們允許我做個普通人」；在2022年正月，樊振東呼籲抵制任何形式的飯圈化思維方式和言行；2023年4月，樊振東指出有某位女士透過透過飯店前台拿到房卡，多次非法侵入他的房間。他也曾在相關報導評論區留言：「願我們的工作生活再無私生代拍」。

但據港媒指出，事情可能不單純是飯圈文化。

仁川乒乓冠軍賽將在本月底開打，中國乒乓隊有8人獲得參賽資格。但剛獲世界第一的王楚欽卻突然宣布因為身體疲勞退出比賽。許多乒乓球迷懷疑這是教練組為了讓樊振東重回世界第一做出的選擇，雖然王楚欽已在網上做出解釋，但不少粉絲仍湧至樊振東社交媒體辱罵，一度演變成網暴。