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實探北京最大二手車市場 新能源車成燙手山芋

中國新聞組╱北京26日電
圖為北京花鄉二手車市場。(取材自時代周報)
圖為北京花鄉二手車市場。(取材自時代周報)

北京花鄉二手車交易市場（下稱花鄉二手車市場 ）是北京地區最大的二手車交易市場，也叫「北京市舊機動車交易市場」，自1985年創立至今，已容納數百家二手車商家，但店家表示，3月上旬開始的購車人潮減少，熱度不比平常。

時代周報報導，中國汽車流通協會提供的數據顯示，今年2月全國二手車市場交易量120.16萬輛，季減28.83%，年減17.63%，交易金額為836.08億元，季減25.6%。就今年前兩個月來看，中國二手車市場整體交易量年增了成長，且交易均價年增。不過隨著春節後新能源車再度降價，讓車主和二手車商都很頭痛。

面對年後新一輪降價潮，北京市通州區某比亞迪王朝網門店負責二手車業務的經理趙傑表示，

今年2月19日起，比亞迪先後推出榮耀版秦PLUS、驅逐艦05、漢、唐等十餘款新車，去年調低售價的基礎上進一步降價。長安汽車、吉利汽車等多家廠商紛紛跟進，二手新能源汽車交易價格隨著新車暴跌，二手車也跟著至少降2萬到3萬元。

天天拍車COO張延偉表示，新能源汽車降價是把雙刃劍：一方面大量良好車況的車源流入二手車市場，推高平台二手車成交量；另一方面，新車降價拉低了保值率，車主賣車價格很難達到預期，尤其是1-2年的次新車，「受影響最大的還是國產新能源車。」為了避免賠本，許多二手車商都將新能源車拒之門外。

據報導，相較於新能源汽車月零售滲透率快速逼近50%，二手車市場仍是燃油車的天下，新能源二手車全年總成交量只占平台二手車總成交量的7.6%。在北京最大的二手車交易市場中，奔馳、寶馬、奧迪、豐田、路虎、雷克薩斯、保時捷等眾多燃油車型占了絕大部分展位。除了豪華品牌，豐田、本田、福斯等日系、德系主流品牌燃油車也都頗受市場歡迎。

張延偉表示，這也可能意味著隨著新能源汽車保有量的提升，其二手市場價格體系有望趨於穩定，並獲得健康發展。

圖為市場內海爾集團旗下二手車品牌卡泰馳。(取材自時代周報)
圖為市場內海爾集團旗下二手車品牌卡泰馳。(取材自時代周報)
圖為北京市通州區某比亞迪門市二手車區域。(取材自時代周報)
圖為北京市通州區某比亞迪門市二手車區域。(取材自時代周報)

二手車 豐田 本田

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