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南航大學45歲女教授 傳與22歲男生開房、為此離婚

中國新聞組／綜合報導
社交平台流出多張兩人的合照和朋友圈截圖。（視頻截圖）
社交平台流出多張兩人的合照和朋友圈截圖。（視頻截圖）

南京航空航天大學近日被網民爆料傳出師生戀，一名45歲已婚女副教授和小她22歲的大四男學生談戀愛，女副教授為此還和丈夫離婚，兩人不僅一起到海南旅遊住同房，還當街親吻。爆料內容引發網民熱議，有人認為大學師生戀很正常，有人則質疑其中恐存在權色交易。目前學校已成立調查組展開調查，並指涉事師生已報警。

綜合媒體報導，3月21日，網傳南京航空航天大學一名學生與相差23歲的副教授發生關係；爆料者曬出多張聊天截圖當證據：這位女教師45歲，剛離婚就和這位學生官宣了，前一段時間她還和這位學生在附近開房一周。社交平台流出多張兩人的合照和朋友圈截圖。

爆料者還透露，兩人跨年夜一起到海南旅遊，並同住一間房。旅遊期間，這位大四男生曾在社群媒體曬出兩人合影，字裡行間幸福滿滿。

社交平台流出多張兩人的合照和朋友圈截圖。（視頻截圖）
社交平台流出多張兩人的合照和朋友圈截圖。（視頻截圖）

視頻發出後，迅速引起萬千網友熱議。有網友認為女教授和男學生雖然有年齡差距，但是可以談戀愛啊，也有網友表示「亂套了」，也有網友認為，大學師生戀很正常。

3月23日，南京航空航天大學黨委教師工作部發布情況通報，學校於第一時間成立調查組。目前，涉事師生已報警，後續將根據調查情況進行相關處理。

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