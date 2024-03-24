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正部級台盟副主席李鉞鋒 涉嚴重職務違法被查

記者陳政錄／綜合報導
中紀委23日發布消息稱，台盟中央常務副主席李鉞鋒涉嫌嚴重職務違法，目前正接受監察調查。(取材自魯中晨報)
中紀委23日發布消息稱，台盟中央常務副主席李鉞鋒涉嫌嚴重職務違法，目前正接受監察調查。(取材自魯中晨報)

兩會」召開後，北京當局持續推進政壇整肅工作，據中央紀委國家監察委員會網站23日發布訊息稱，台盟中央常務副主席李鉞鋒涉嫌嚴重職務違法，目前正接受監察調查。李鉞鋒所屬的台盟全稱「台灣民主自治同盟」，為中國八大民主黨派之一，常年推動對台統戰工作，而台盟中央常務副主席也屬所謂「正部長級」高官。

據中紀委消息，台盟中央常務副主席李鉞鋒涉嫌嚴重職務違法，目前正接受中國國家監察委員會監察調查。

官方公開資訊顯示，李鉞鋒1958年7月出生於重慶市渝中區，但籍貫顯示為「台灣桃園中壢」，現任台灣民主自治同盟中央委員會副主席、常務副主席，曾任第11屆中國全國政協委員。

李鉞鋒2001年11月加入台盟，他長期在重慶工作，曾任重慶市政協副主席、重慶市人民檢察院副檢察長，於2017年12月起任台盟中央常務副主席（正部長級）。

台盟全稱「台灣民主自治同盟」，和簡稱民革的「中國國民黨革命委員會」，均是中國除中共以外的八大民主黨派成員，兩黨和「中華全國台灣同胞聯誼會（中國全國台聯）」，都是中國推動對台統戰工作的重要黨派和組織。

其中，台盟1947年在香港成立，早期盟員多為過去台灣日治時期的台灣共產黨成員，目前總部在北京，現成員多來自居住在中國的台二代、台三代。而台灣民主自治同盟中央委員會，簡稱台盟中央，是台盟代表大會選舉產生的中央領導機構。

值得注意的是，李鉞鋒被查的訊息發布前，他才剛於3月12日在北京，出席台灣民主自治同盟第11屆中央常務委員會第6次全體會議，當時中國全國政協副主席、台盟中央主席蘇輝出席會議並致詞，會上審議通過《台盟中央2024年工作要點》。

去年12月，李鉞鋒還曾赴南京，出席由南京大學台灣研究所主辦，江蘇省台灣研究中心、江蘇省海峽兩岸關係研究會協辦的2023年兩岸關係學術研討會。他當時說，廣大對台工作者要聚焦「新時代黨（中共）解決台灣問題的總體方略」，深刻把握當前兩岸關係所處的歷史方位，不斷塑造「中國終將統一，也必然統一」的歷史大勢；要堅持和平統一、一國兩制方針，推動建構兩岸命運共同體理論研究與實務；要科學研判兩岸關係未來走向，協助對台工作大局與祖國統一大業。

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