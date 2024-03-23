貪汙近10億 菸草局前副局長何澤華認罪

前國家菸草專賣局副局長何澤華22日在大連市中級人民法院受審。(央視截圖)

菸草系統大反腐，去年1月落馬的國家菸草專賣局原副局長何澤華涉貪案，22日在遼寧省大連市中級人民法院一審。檢察院指控，1998年至2023年，何澤華擔任江蘇、安徽國家菸草系統領導的職務便利，受賄折合9.43億餘元人民幣（約1.3億美元）；2014年至2016年，退休 後又利用影響力受賄147萬元。何澤華在庭上認罪悔罪。

澎湃新聞報導，庭審中，檢察機關出示了相關證據，被告人何澤華及其辯護人進行了質證，控辯雙方在法庭的主持下充分發表了意見，何澤華進行了最後陳述，當庭表示認罪悔罪。

庭審最後，法庭宣布休庭，擇期宣判。人大代表、政協委員、新聞記者和各界群眾30多人旁聽了庭審。

據報導，何澤華於去年1月被查，同年7月被開除黨籍。經查，何澤華喪失理想信念，背棄初心使命，對黨不忠誠不老實，處心積慮對抗組織審查；無視中央八項規定精神，違規參加公款宴請，接受菸草系統私營企業主安排的宴請；違反組織原則，在幹部選拔任用工作中為他人牟取利益並收受財物；私欲膨脹，貪婪成性，長期違規經商辦企業攫取巨額經濟利益，退休後仍利用原職務影響為親屬牟利；公器私用，將手中的公權力和菸草資源異化為謀取私利的工具，大搞權錢交易，利用職務便利為他人在職級晉升、職工錄用、菸草業務承攬等方面牟利，並非法收受巨額財物。

值得注意的是，何澤華被開除黨籍的通報中兩度提到了其有「巨額」經濟問題，包括「長期違規經商辦企業攫取巨額經濟利益」、「並非法收受巨額財物」。如今，隨著檢察院指控，何澤華的「巨額」經濟問題有了明確的數字：9.43億餘元。

何澤華被查後，菸草系統反腐進入了新階段。

去年10月，國家菸草專賣局前局長凌成興被查；今年1月，國家菸草專賣局經濟運行司前司長徐維華被查。