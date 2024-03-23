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毒殺「游族網絡」董事長林奇 CEO許垚判死

中國新聞組／北京23日電
許垚被法院以故意殺人罪判處死刑。(取材自紅星新聞)
許垚被法院以故意殺人罪判處死刑。(取材自紅星新聞)

遊戲公司「游族網絡」始創人、董事長林奇，2020年因病救治無效逝世。其後，上海警方查明，游族子公司「三體宇宙」的CEO許垚有重大作案嫌疑。據了解，許垚因不滿職位調整，從國外購入100多份慢性毒藥，透過持續投毒方式下手，釀致林奇中毒身亡。

上海市第一中級人民法院（上海一中院）發布22日消息指出，以故意殺人罪對許垚判處死刑，剝奪政治權利終身；以投放危險物質罪對許垚判處有期徒刑六年，決定執行死刑，剝奪政治權利終身。

法院審理查明，被告人許垚因公司經營管理事宜與被害人林某產生矛盾，經預謀於2020年12月14日至15日間，在被害人林某食用物品中投毒，致林某中毒死亡。許垚還因工作上的原因與被害人趙某甲、趙某乙產生矛盾，經預謀於2020年9月至12月，在兩人辦公室內飲品等物品中投毒，致趙某甲、趙某乙等四人中毒。2020年12月18日18時40分許，許垚被公安機關抓獲。

上海一中院認為，被告人許垚故意殺人，致一人死亡，其行為構成故意殺人罪；投放毒害性物質危害公共安全，致四人中毒，其行為構成投放危險物質罪，依法應數罪並罰。被告人許垚是有預謀地以投毒方式故意殺人、危害公共安全，其犯罪動機極其卑劣，犯罪手段極其惡劣，危害後果特別嚴重，主觀惡性極大，依法應予嚴懲。

香港01報導，多名接近林奇的人士稱，許垚平時醉心美劇「絕命毒師」（Breaking Bad），在上海青浦設有一處專門製毒的工場，通過暗網購買了上百種毒藥，平時他配置各類毒藥，經常先拿貓、狗等寵物做實驗，將寵物毒死後才開始準備向人投毒。

紅星新聞報導，林奇出生於溫州市泰順縣，他老家在泰順縣彭溪鎮峰文村。同村村民表示，林奇尚未回村安葬，想起他還是覺得可惜。

美劇 香港 CEO

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