免簽到塞班→再花5000美元搭船轉進關島 華人「潤美」新路線

因中國遊客能免簽證進入塞班島，加上距離近，塞班島成為中國人進入美國的一大捷徑。( 翻攝自維基百科)

過去一年多以來，超過2.4萬多中國人從美墨邊境「走線 」偷渡 進入美國。但除了這條路線外，距離中國最近的美國領土、塞班島成了中國人「潤美」(逃美，潤是run的諧音)的中繼站新選擇。由於中國遊客能免簽證 進入塞班島，再加上距離相當近，從廣州飛塞班島僅需十小時，於是從塞班島偷渡到相隔200多公里外的關島，便成中國人進入美國的一大捷徑。

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綜合網上訊息，根據法律規定，中國遊客在塞班島的停留期限最多為45天，且多數僅允許14天。基本上，塞班島並不提供政治庇護或臨時工作許可，所以塞班島並非是最好的選擇。因此，中國人將腦筋動到了鄰近的關島。相對於塞班島，關島提供的環境較佳，有機會於當地長期工作，工作收入亦較高，甚至能拿到綠卡。但關島其實是美國軍事重地，基本上不開放免簽證的措施。這種情況催生了先進塞班島，再偷渡關島的「潤美」路徑。

據了解，去年中，便有多名中國公民和塞班島居民乘船前往關島。他們於晚上9點出發，次日在羅塔島附近因燃料耗盡而漂在海上，接獲消息後，美國關島海岸警衛隊進行緊急海上救援。

經警方調查後，這群人多數並無合法身分，且未獲准前往關島，因而遭到起訴。

據起訴書內容，這些塞班島居民明知這些中國人無權進入該地，仍計畫非法運送他們至關島。當中，中國公民同意支付船員高達5000美元(約3萬6146元人民幣)，誘使船員開船將他們從塞班運送至關島。

就在上月，參與偷渡的高姓中國人認罪。其律師說：「高先生無犯罪紀錄。他的教育程度有限，生活發展前景有限，還有年幼的孩子。他來到塞班島找工作，想賺點錢寄回中國供養家人。他想去關島，因為他被告知那裡有更多的工作機會和更高的薪水。」