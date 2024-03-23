無臂男走武漢地鐵免費通道 被令亮殘疾證 最後「刷腳」進站

李先生最終只好買票走正常通道進站。(取材自新黃河)

「這個情況不能足以證明我是殘疾人？」近日，一段無臂男子在湖北武漢 乘坐地鐵走免費的特殊通道，被工作人員要求出示殘疾證的視頻在網上火了，引發爭議。網友一面倒轟工作人員執勤呆板，「這不是一眼就能識別嗎?」，武漢地鐵運營有限公司官方微博 22日已發文致歉。

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大皖新聞報導，當事人李先生22日說，幾天前，他出差經過武漢，因為自己雙臂殘缺，屬於殘障人士，便準備走無障礙通道。可是，地鐵站 工作人員卻要求他先出示殘疾證。因為沒帶證，他與工作人員進行了溝通，但對方依舊堅持要他出示證件。無奈之下，他最終只好買票走正常通道進站。

李先生認為，他雙臂缺失，外觀明顯能看到殘疾，但工作人員仍執意讓他出示證件方可走無障礙通道，他能理解工作人員是按規章制度辦事，但覺得有些不人性化。

李先生說，臨走前，他留了聯繫方式，希望地鐵站方面能針對他的訴求進行回覆。事後，有工作人員給他回電，表達的意思仍然是需要先出示證件。

「對於有些殘疾人來說，有時候可能忘記帶證件，有的甚至因為不便無法出示。」李先生表示，他希望地鐵站方面在執行規章制度時，能夠更加人性化，給予殘障人士多一點便利。

據報導，李先生21日在個人社交平台上發布當天現場的視頻，很快引發關注，僅點讚量便破萬。有網友認為，執意要求看證件太過死板，但也有網友認為規矩就是規矩，應當遵守，無規矩不成方圓，看法不一。

報導說，武漢地鐵運營有限公司官方微博22日發文稱，一名殘障乘客18日乘坐武漢軌道交通未能由特殊通道通行，給乘客帶來不便，對此，公司深表歉意，將持續優化特殊乘客的出行服務保障。

另據紅星新聞報導，李先生說，工作人員只是按制度辦事，不希望他被罰或工作受到影響，只要能幫到殘疾人群體，自己感到很高興。