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怕境外被欺負 男帶「孫子兵法」偷渡 網諷：兵書被黑了

中國新聞組／北京22日電
民警還在羅男的隨身挎包裡發現了一本「孫子兵法」。（取材自澎湃新聞）
民警還在羅男的隨身挎包裡發現了一本「孫子兵法」。（取材自澎湃新聞）

無正當職業的羅姓男子聽信「境外高薪工作」騙局，又怕到境外被欺負，男子竟隨身攜帶「孫子兵法」作錦囊；在偷渡時被廣西防城港邊境管理支隊東興邊境管理大隊抓獲，同行還有2名組織運送者及另兩名企圖偷渡者，網友酸「兵法未成，先當了孫子」，「 這是 『孫子兵法』被黑得最慘的一次。」

影音來源：YouTube

上海新聞廣播報導，日前該大隊民警根據前期工作發現有人企圖從東興市邊境偷渡出境。後經延伸打擊，民警於當日19時許在東興市某車站門口抓獲另一名組織運送者。

經詢問，羅某等3名偷渡者均是外省人，無正當職業，都是在網上看到「高薪招聘信息」，聽信對方說的「每月收入能有人民幣1至2萬（約1386美元至2772美元）」，便在對方的指引下，分別輾轉來到東興市，欲偷渡到境外「工作」。

民警還在羅某的隨身挎包裡發現了一本「孫子兵法」，羅某交代自己在短視頻看到「孫子兵法」的內容比較實用，又擔心境外很亂怕受欺負，便想買回來學習一下，以備不時之需。

目前，2名組織運送者已被刑事拘留，羅男等3名違法行為人被處以行政處罰。

對於這則新聞網友戲言，這恐怕是「孫子兵法」被黑得最慘的一次，還有人笑說，「記住凡事『走為上計』一計即可。」

民警還在羅某的隨身挎包裡發現了一本「孫子兵法」。（取材自新京報）
民警還在羅某的隨身挎包裡發現了一本「孫子兵法」。（取材自新京報）

偷渡

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