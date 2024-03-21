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女工程師深夜飆車害死男伴 自美逃回中國前 撒謊非司機

中國新聞組／北京21日電
蘋果公司葉姓女程式設計師在美國深夜飆車車禍致同車男伴死亡後，逃回中國，圖為車禍現場。（取材自紅星新聞）
蘋果公司葉姓女程式設計師在美國深夜飆車車禍致同車男伴死亡後，逃回中國，圖為車禍現場。（取材自紅星新聞）

此前在美國深夜飆車車禍致同車男伴死亡後逃回中國的蘋果公司葉姓女程式設計師，至今仍銷聲匿跡，紅星新聞近日取得美國警方的調查報告，揭露葉女是如何陰差陽錯在逮捕令生效之前逃離美國。包括她曾就「誰是司機」撒謊，甚至在離境前還沉著地跟警官聯繫過。

影音來源：YouTube

報告顯示，車禍發生於去年9月30日凌晨3點44分左右，無目擊者，事故車輛警報系統觸發碰撞警報。車輛出事前平均時速高達182公里。辦案警官將其描述為「事故車輛展示了過高和危險的速度，導致葉女失去了對車輛的控制並撞車」。

據報導，車禍現場沒有找到死者的任何身分證明，而葉女從頭到尾拒絕向警方提供任何關於同車男伴LIU先生的資訊。根據報告，法醫直到10月3日上午才比對出LIU先生的身分。

一名陪同葉女乘救護車去往醫院的消防員兼急救護理人員表示，在救護車上，葉女切換著說中文和英文，當被問及有沒有喝酒，葉女沒有回答；當問他們開了多快，葉女多次回答「他」是個很好的司機。

一開始，這輛事故保時捷911跑車上的兩人誰為司機誰為乘客，令執法人員相當困惑，辦案警官直到10月5日才確定葉女為司機。同日辦案警官致電醫院，工作人員表示葉女還要在醫院待大約兩天。於是，當天下午向檢方發送了此案相關的緊急文件後，他便開始了休長周末，直到10月10日（周二）才回到工作崗位。

這期間，葉女於6日出院，並發訊息表示想拿她的公寓鑰匙，根據辦案警官陳述，他10月9日下午又回覆了葉女一封請求拿回隨身物品的郵件，要她等第二天他回辦公室再來拿，當晚葉女回郵件說，她「起床很困難」，想讓別人幫忙拿。

事實上，葉女當晚就出發去加拿大趕飛機回中國，報告顯示，她於10月9日晚間約11時半通過美國-加拿大邊境；逮捕令10月9日下午進入系統，報告未說明為何葉女離境時沒有被攔下。

蘋果公司葉姓女程式設計師在美國深夜飆車車禍致同車男伴死亡後，逃回中國。（翻攝自知...
蘋果公司葉姓女程式設計師在美國深夜飆車車禍致同車男伴死亡後，逃回中國。（翻攝自知乎）
車禍後的保時捷911跑車照片。（取材自紅星新聞）
車禍後的保時捷911跑車照片。（取材自紅星新聞）

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