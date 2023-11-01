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保時捷女酒駕害命潛逃回中國 美將申請紅通令逮人

中國新聞組／北京1日電
發生事故的保時捷車輛損毀嚴重。(取材自上觀新聞／貝爾維尤市警方供圖)
發生事故的保時捷車輛損毀嚴重。(取材自上觀新聞／貝爾維尤市警方供圖)

26歲葉姓中國女子在美國駕駛保時捷發生車禍，致同車27歲劉姓男子死亡，葉女被爆故意隱瞞男方死訊，事發地華盛頓州金縣貝爾維尤市警方日前表示，車禍發生時速超過90英里（約145公里），警方並懷疑葉女酒駕；葉女在逮捕令生效前逃離美國並失去聯繫，美國警方將申請國際刑警組織的紅色通緝令，當葉進入任何與美國有引渡條約的國家時，將被標記並逮捕。

來源：YouTube

綜合紅星新聞、封面新聞報導，同車男女雙方都是程式設計師，葉女在蘋果工作，劉先生則在TikTok工作。此前，自稱是男女雙方好友的強先生（化名）表示，9月30日前半夜，好友向男方發出打牌邀約，男方答應並承諾晚點到，但大家卻再沒等到他。

法院公開發布的指控文件顯示，當地時間9月30日凌晨3時45分左右，葉女駕駛的保時捷撞上混凝土護欄，飛到空中又撞到混凝土牆最後翻覆。據了解，劉先生當場死亡，葉女則被送往醫院。

指控文件表示，葉女拒絕提供任何關於劉先生的資訊。警方找到劉先生在西雅圖工作的中國公司，並得以通知他的親屬。

在檢方請求下，10月9日，法庭簽發逮捕令，保釋金200萬美元。當地警方表示，葉女10月6日離開醫院，10月9日被開車送去加拿大溫哥華，約上午11點越境，10日上午飛回中國，而逮捕令當天晚上才進入系統。「要是逮捕令早一天簽發，她就會被留下。」

發生事故的保時捷車輛損毀嚴重。(取材自上觀新聞／貝爾維尤市警方供圖)
發生事故的保時捷車輛損毀嚴重。(取材自上觀新聞／貝爾維尤市警方供圖)

強先生則提到，事發送醫後，葉女去洗手間從醫院打車離開，並在之後幾天裡，持續更新個人Instagram分享生活，讓好友們誤認為她和劉先生都無事可做，似乎故意拖延並隱瞞男方死訊。期間另外一位好友多次向葉女詢問劉先生狀況，葉女一直推諉，表示自己並不知情。

目前，強先生及其朋友無法確定葉女在中國的位置，「這個案件法院還在處理中，我們希望她能夠得到嚴懲。」

在華盛頓州的州法中規定，因酒駕導致他人死亡被視為「車輛殺人」，屬於A級重罪，一經定罪，最高可判處終身監禁和5萬美元的罰款。

現場留下的煞車痕。(取材自上觀新聞／貝爾維尤市警方供圖)
現場留下的煞車痕。(取材自上觀新聞／貝爾維尤市警方供圖)

華盛頓州 通緝 加拿大

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