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父母雙亡、輟學…都是假的 網紅「涼山孟陽」賣慘牟利遭判刑

中國新聞組／北京19日電
網紅「涼山孟陽」。(取材自紅星新聞)
網紅「涼山孟陽」。(取材自紅星新聞)

中國網紅經濟亂象頻發，一名曾擁有數百萬粉絲的「孤苦女孩」網紅「涼山孟陽」近日被判刑，揭開其背後有經紀公司操作、編造「賣慘」人設直播帶貨，靠假貨牟利超千萬（人民幣，下同）。

紅星新聞報導，「父母雙亡，只能輟學在家照顧弟弟妹妹，每天吃的是馬鈴薯」2018年以來，一個名叫「涼山孟陽」的年輕女孩在網路上迅速走紅，她的「悲慘遭遇」一度感動了眾多網友。

走紅後，「涼山孟陽」開始頻繁直播帶貨，短短幾年成為擁有386萬粉絲的網紅。同時，也有網友質疑她發布的影片是賣慘擺拍，有專門團隊包裝打造，平時還出入高檔場所、戴名表、穿名貴衣服。對此，她曾回應「沒有團隊，也沒有錢。」

網紅「涼山孟陽」在冰雪天氣直播帶貨。(取材自紅星新聞)
網紅「涼山孟陽」在冰雪天氣直播帶貨。(取材自紅星新聞)

然而，有網友實地探訪「涼山孟陽」的老家發現，她的父母都健在，影片中的土磚房也是擺拍。直到2023年5月，涼山公安機關對「涼山孟陽」、「涼山阿澤」等網紅虛假宣傳進行調查。

據報導，2021年以來，唐某等人註冊公司，雇用郭某等人，透過話術、劇本擺拍貧困悲慘身世短視頻、打造虛假人設，包裝孵化旗下「涼山孟陽」、「涼山阿澤」等網紅主播。然後，以「助農」為噱頭，低價購入非涼山農副產品，貼上「大涼山」商品屬性，直播帶貨假冒大涼山原生態農特產品，銷售額超3000萬元（約418.8萬美元），非法牟利超1000萬元。

2023年6月24日，唐某被警方抓捕歸案。據唐某交代，其期間曾花巨資雇用網路水軍對「涼山孟陽」進行高頻次推廣，最終使其成為「網紅」。

據涼山昭覺縣公安局調查結果，「涼山孟陽」本名阿西某某，21歲；「涼山阿澤」本名阿的某某，21歲。涼山昭覺縣人民法院一審宣判，公司負責人唐某、「涼山孟陽」、「涼山阿澤」等八人因虛假廣告罪被判九個月至一年兩個月不等的有期徒刑。其中，「涼山孟陽」被判刑11個月，處罰8萬元；「涼山阿澤」被判刑九個月，處罰4萬元。

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