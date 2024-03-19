許家印財務造假 遭終身禁入證券市場 恒大地產被罰41.75億
中國證監會出手了。恒大地產18日發布收到證監會行政處罰及市場禁入事先告知書的公告，將對恒大地產、恒大集團創辦人許家印、恒大前首席執行官夏海鈞、恒大首席財務官潘大榮、恒大地產集團副總裁兼財務中心總經理潘翰翎等人等進行行政處罰。其中，許家印及夏海鈞「手段特別惡劣，情節特別嚴重」，採終身證券市場禁入。
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綜合中國媒體報導，恒大地產集團18日發布中國證監會行政處罰及市場禁入事先告知的公告。公告稱，針對恒大地產披露2019年、2020年年報存在虛假記載的違法行為等，中證監對恒大地產採取多項處罰措施，其中包括擬決定對恒大地產罰款人民幣41.75億元人民幣、對許家印處以4700萬元罰款及採取終身證券市場禁入措施等。
告知書再指，許家印決策並組織實施財務造假，而夏海鈞組織安排編制虛假財務報告，兩者「手段特別惡劣，情節特別嚴重」，根據證券法第221條和2015年「證券市場禁入規定」（證監會令第115號）第3條第1項、第5條第3款的規定，證監會決定對許家印、夏海鈞採取終身證券市場禁入措施，對潘大榮、潘翰翎採取10年證券市場禁入措施。
中國恒大債務危機爆發至今已逾兩年，目前手上資金幾近枯竭。據恒大2022年報，其總負債已達2.44兆元。恒大在1月29日已被香港法院裁定強制清算。
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