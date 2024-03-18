四川甘孜林火延燒3火場 急撤5000人 雲南兩地也突發山火釀3死

森林大火所產生的濃煙，導致甘孜州部分道路交通也受到影響。（新華社）

四川甘孜州雅江縣15日發生森林大火，火勢隨強風蔓延成三個火場，濃煙遮蔽，遠在400公里外的成都也受到波及；因火勢朝向民房擴大，當地已急撤近5000人，目前未傳傷亡，至少有2000人正撲火救援，雲南也跨省支援了750人。不過雲南也自身難保，臨滄市、文山州兩地昨突發山火 ，已造成三名救援人員死亡。

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雅江縣山火火勢迅速擴大蔓延，國家森防指辦公室啟動Ⅳ級應急響應（方案），已安全轉移民 眾1336戶、4903人。受大火影響，連遠在幾百公里外的成都天空也都變成黃色；距離雅江縣城70公里外的康定市，也有市民稱森林大火引起的煙霧飄到了新都橋，「天都快黑了一半」。

甘孜州緊急管理局表示，目前風勢仍未減小，火場風力仍在5至6級。火場東線火勢迅速向東北方向蔓延並越過多個山頭，濃煙遮蔽整個火場。一名在四川甘孜雅江縣呷拉鎮白孜村做餐飲生意民眾稱，「（16日）下午去店裡的時候風很大，把山火的煙吹過來，眼睛都睜不開。」火很大，「就在對面，還停電了，我一看做不成生意了，就乾脆關門回家了」。

16日下午，個別已經撲滅的地方在風力作用下出現復燃，向附近白姑村部分民房所在的方向蔓延。消防員從多個方向出水壓制火勢，阻擊大火，盡全力保衛民房，民房內的群眾已全部轉移。

四川森林消防總隊表示，前線指揮部將救援力量分成三路，對三個火場分別進行封控撲救。消防救援已投入1259人全力撲救，並緊急從雲南森林消防總隊調派750人馳援。

雲南臨滄16日傍晚發生山火。（視頻截圖）

不過，雲南的山火也相當危急還造成死傷。據潮新聞報導，16日下午6時10分，雲南臨滄市臨翔區圈內鄉斗閣村發生森林火情，於16日晚11時5分明火全部撲滅。過火面積約5.33公頃，火災撲救過程中三名地方撲火人員遇險身亡，分別是斗閣村村民委員會一副主任、斗閣村一村民小組的小組長、圈內鄉服務中心負責林業的主任，三位都是基層幹部。另有一名撲火人員受傷。

「他們在組織村民救火的過程中，可能由於風向的變化，火勢走向突然發生變化。」當地一名工作人員表示，村民將三人送醫，但經搶救無效身亡。

據央視，國家消防救援局表示，臨滄市臨翔區山火17日突然復燃，目前火情尚未得到控制。