中植系爆雷後 北京警方：涉案高管遭採取刑事強制措施

北京警方3月16日通報，中植系集團所屬財富公司高管等多人被抓。（取材自界面新聞）

中國大型資產管理公司「中植系」集團爆雷後因嚴重資不抵債，去年遭立案調查。北京市警方16日通報，稱前期依法對「中植系」所屬財富公司涉嫌違法犯罪立案偵查，目前已對公司高管等主要涉案犯罪嫌疑人依法採取刑事強制措施，案件偵辦和追贓挽損工作正在全力進行中。這也是中植集團今年初聲請破產 後，中國官方針對房企最新一波清算行動。

據北京朝陽公安微信 公眾號「平安北京朝陽」消息，北京朝陽分局表示，為查清案件事實、依法打擊犯罪、挽回群眾損失，促請尚未報案的投資 人，依照報案程序，透過法律途徑維護自身權益。

此前，平安北京朝陽分局在去年11月25日曾通報稱，北京市公安局朝陽分局已依法對「中植系」所屬財富公司涉嫌違法犯罪立案偵查，目前已對公司高層等主要涉案犯罪嫌疑人依法採取刑事強制措施，案件偵辦及追贓物工作正全力進行中。

此前，中植集團才向投資者發布公開信承認集團出險，表示集團已嚴重「資不抵債」，按照中介機構模擬合併口徑測算集團總資產帳面金額約人民幣2000億元(約278億美元)，但剔除保證金後相關負債本息規模約4200億至4,00億元，集團有重大持續經營風險。