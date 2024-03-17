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影／四川森林大火 連400多公里外的成都「天都黃了」

四川甘孜山火 成都天空變黃 疑大風引起

中國新聞組／北京17日電
四川甘孜州突發山火 煙霧飄向四川成都平原導致成都天氣變黃。(取材自看看新聞Knews)
四川甘孜州突發山火 煙霧飄向四川成都平原導致成都天氣變黃。(取材自看看新聞Knews)

據央視新聞報導，四川甘孜州雅江縣呷拉鎮白孜村16日發生森林火災，現場瀰漫大量白色濃煙「遮天蔽日」。當地消防、緊急應變正在全力撲救，目前，白孜村村民已全部轉移，無人員傷亡，火勢仍未撲滅。由於煙霧飄向四川成都平原，有成都的網友稱，「成都的天都黃了」。

救援人員稱，森林火災於15日出現，16日凌晨，救援人員將明火撲滅，16日下午，當地颳大風致火場北線和東線出現復燃，造成火勢迅速擴散，並發生飛火。根據中央氣象台提供的氣象數據顯示，16日下午開始甘孜州普遍出現6級至8級大風天氣，並且在3月16日下午16時至17時四川甘孜州出現9級至10級大風天氣。不排除本次四川雅江縣森林山火主要原因系當地大風天氣導致。

四川森林消防總隊共出動545人參與撲救，南方護林總站五架直升機也出動，正在現場實施滅火作業。

潮新聞客戶端報導，甘孜雅江山火煙霧飄至70公里外，當局表示，已啟動應急預案。不少網友發布視頻稱，雅江、康定多地均不同程度受到山火影響。畫面中，橙色的煙霧遮天蔽日，有村莊陸續組織人員撤離。距離雅江縣城70公里外的李女士家住康定市新都橋附近，她說，16日下午時，山火引起的煙霧飄到了新都橋，「煙很快往我們這兒蔓延，天都快黑了一半。」

山火引起的煙霧飄到康定市新都橋附近。(取材自潮新聞)
山火引起的煙霧飄到康定市新都橋附近。(取材自潮新聞)

山火

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