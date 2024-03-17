四川甘孜山火 成都天空變黃 疑大風引起

四川甘孜州突發山火 煙霧飄向四川成都平原導致成都天氣變黃。(取材自看看新聞Knews)

據央視新聞報導，四川甘孜州雅江縣呷拉鎮白孜村16日發生森林火災，現場瀰漫大量白色濃煙「遮天蔽日」。當地消防、緊急應變正在全力撲救，目前，白孜村村民已全部轉移，無人員傷亡，火勢仍未撲滅。由於煙霧飄向四川成都平原，有成都的網友稱，「成都的天都黃了」。

救援人員稱，森林火災於15日出現，16日凌晨，救援人員將明火撲滅，16日下午，當地颳大風致火場北線和東線出現復燃，造成火勢迅速擴散，並發生飛火。根據中央氣象台提供的氣象數據顯示，16日下午開始甘孜州普遍出現6級至8級大風天氣，並且在3月16日下午16時至17時四川甘孜州出現9級至10級大風天氣。不排除本次四川雅江縣森林山火 主要原因系當地大風天氣導致。

四川森林消防總隊共出動545人參與撲救，南方護林總站五架直升機也出動，正在現場實施滅火作業。