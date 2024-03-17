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又爆！江蘇淮安燒烤店爆炸 面目全非 疑瓦斯惹禍

中國新聞組／北京17日電
江蘇淮安燒烤店起火。(取材自現代快報／網友供圖)
江蘇淮安燒烤店起火。(取材自現代快報／網友供圖)

河北燕郊爆炸事件相隔僅三天，江蘇省淮安市一家燒烤店16日下午爆炸起火，威力驚人，疑似又是瓦斯惹禍。當地官方晚間通報稱，事故造成兩人受傷，均無生命危險。

社群影片顯示，這家燒烤店位於一棟兩層樓建物，爆炸起火後冒出濃濃黑煙。火勢被撲滅後，建物已面目全非，顯示威力驚人。

據現代快報報導，這起事件疑似是瓦斯爆炸，有人員受傷。

報導引述一名目擊者稱，16日下午4時許，聽到一聲巨響，後來發現是燒烤店爆炸了，店鋪前的欄杆損毀，道路上都是碎玻璃。

淮安市淮安區應急管理局晚上近9時通報，16日下午4時20分左右，淮安市淮安區老表中餐廳發生爆炸起火，兩人受傷，其中一人輕微傷，傷者已第一時間送往醫院救治，均無生命危險。目前事故具體原因正在進一步調查中。

江蘇淮安燒烤店起火。(取材自紅星新聞)
江蘇淮安燒烤店起火。(取材自紅星新聞)

中國開年迄今，瓦斯氣爆事故不斷。三天前，河北省三河市燕郊鎮一棟四層樓房發生大爆炸後夷為平地，官方隔天通報事故已造成7死27傷，起因是輸送中的天然氣管線洩漏導致。

央視新聞引述淮安市有關部門稱，16日下午4點23分，淮安區翔宇小區西門老表燒烤店發生爆炸。網上流傳的視頻顯示，燒烤店所在的建築物嚴重損毀，起火冒煙，附近布滿炸飛的瓦礫，顯示爆炸威力強大。當局指事故中有兩人受傷，均無生命危險，事發原因仍在調查。

有人員衣服被燒爛。(取材自紅星新聞)
有人員衣服被燒爛。(取材自紅星新聞)

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