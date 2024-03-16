四川男偽造IP假冒女留學生代購愛馬仕包 仿品詐得18萬餘元

「女留學生」的社群平台頁面。（取材自新京報／圖源：北京市西城區人民檢察院）

四川成都男子于某某盜用網路圖片並偽造定位IP，冒充自己在法國生活的女留學生 ，在網路上發布虛假奢侈品代購訊息，將低價仿品冒充正品賣給被害人騙取錢款，犯案兩起共詐騙18萬餘元（人民幣，下同）。在檢察官多次釋法說理下，于某某將兩次詐騙金額全部退賠，最終被法院以詐欺 罪被判入獄三年二個月。

據新京報引述北京市西城區人民檢察院調查，張女士是奢侈品牌愛馬仕的忠實粉絲，2022年10月在某社交平台上看到一名定位在法國的「女留學生」發帖表示可以代購她喜歡的一款包，添加微信 後，「女留學生」稱自己在法國，可去專櫃代購，並保證全新正品，否則全額退款。

張女士翻看了這位「女留學生」發布在社交平台上的內容：微信朋友圈均是國外生活的紀錄；社交平台帳號的標籤為「法國巴黎」「時尚博主」「時尚買手」，頁面上展示的也都是各款已販售、在販售的愛馬仕包。張女士因此對「女留學生」在法國生活並可以代購正品深信不疑，透過微信與「女留學生」約定以16萬元的價格購買手提包。

「女留學生」向張女士發送影片、展示手提包，但鏡頭晃動、畫面模糊，張女士要求對方發高清原圖，「女留學生」稱包已透過國際物流發往上海，無法再拍細節圖，並將國際物流單號發給張女士，多次催促張女士付款，還強調如不付款，就只能叫停快遞。

為能順利拿到手提包，張女士便請她母親向「女留學生」指定的國內銀行帳戶轉帳16萬元，10餘天後收到了期待已久的手提包，但這款包不僅無松香皮氣味，品牌標誌與五金件等細節也和真品不符。張女士委託第三人進行檢驗，確認為假貨。

張女士買到的包包的鑑定報告。（取材自新京報／圖源：北京市西城區人民檢察院）

張女士要求「女留學生」退款，「女留學生」仍堅持包是正品，拒絕溝通退款。張女士向社群平台檢舉後，被告知該「女留學生」登入IP位址在國內，而非法國。張女士隨即報案，公安機關立案後將于某某抓獲。

北京市西城區人民檢察院查明，該「女留學生」的真實身分為生活在四川成都的于某某（男，25歲），他盜用網路圖片將自己包裝成在法國生活的獨立女性，在社群平台發布假奢侈品代購訊息，謊稱其代購的愛馬仕包為正品並偽造物流訊息騙取被害人信任，騙取錢。其販售的假包皆透過網路低價購買。

檢察官發現，于某某作案手法嫻熟，隨後，警方發現于某某以類似方式，賣給天津楊女士另一款假愛馬仕包，詐騙金額兩萬七千餘元。

2023年5月17日，北京市西城區人民檢察院以于某某涉嫌詐欺罪向北京市西城區人民法院提起公訴。經檢察官對于某某及其辯護人多次釋法說理，于某某在案件審查起訴和審理期間將兩次詐騙金額18萬餘元全部退賠。

北京市西城區人民法院於2023年6月27日作出判決，認定于某某犯詐欺罪，判處有期徒刑三年二個月，併處罰金人民幣三萬元。于某某未上訴，目前判決生效。