南京蛋糕店「擦邊」 賣色色的蛋糕 官令整改 網譏先管好這個…

「擦邊」蛋糕。（取材自現代快報）

一名研究生近日向媒體投訴稱，南京市溧水區一蛋糕店在蛋糕上打起「軟色情」擦邊球，有的形狀酷似女性胸部，有的裝飾成女性內衣，還寫著「LOVE」的英文，他擔心這些帶有性暗示的低俗蛋糕會對附近中小學生產生「不利影響」，要求取締。當地官方也真展開「整改」，要求店方下架這些蛋糕。引來網友群嘲，網路隨便搜圖都比這澀，還活在古代？

據現代快報報導，一名張姓研二學生說，很早之前就看到這家店有這款造型的蛋糕，「我很不能理解，為什麽會售賣這個？」這樣帶有性暗示的蛋糕比較低俗，但輕而易舉地出現在鬧市區的店內，每一名路過的市民都能看到。蛋糕店周邊就有中小學，這對學生們也有不利影響。

兩張被認為低俗的造型蛋糕照片。（取材自現代快報）

據媒體現場了解，蛋糕店內，有看到一款名為「搞怪蛋糕」的模型擺放在展示櫃上，其整體顏色為粉紅色，凸起形狀酷似女性的胸部，還有文胸與內衣的造型。此外，表面還寫著「LOVE」的英文。蛋糕尺寸為10英寸，售價238元（人民幣，下同）。

「除了這款粉色，還有一款大紅色，款式是一樣的，就是顏色不同。」店員遞上一本蛋糕照片冊，有120餘種款式，兩張低俗造型的蛋糕照片在其中顯得格外刺眼，「這款蛋糕賣得挺火的，年輕男性買給好友的居多，估計也是想惡搞一下。」

2月29日，溧水區市場監督管理局永陽分局就這間蛋糕店的兩家門店宣傳問題開展檢查，認定店裡展示的蛋糕模型涉嫌違背社會公序良俗，執法人員要求店方立即下架蛋糕模型並開展自查，當事人立即配合整改，將模型下架。下一步，市場監管部門將約談經營者，開展法律知識普及，並要求其履行社會責任，防止類似行為再次發生。

整改後的蛋糕展示台。（取材自現代快報）

對此，江蘇鐘山明鏡律師事務所律師呂金艷表示，根據廣告法第九條規定，廣告不得有妨礙社會公共秩序或者違背社會良好風尚，含有淫穢、色情、賭博、迷信、恐怖、暴力的內容，且不得損害未成年人和殘疾人的身心健康等情形，違者由市場監督管理部門責令停止發布廣告，對廣告主處20萬元以上100萬元以下的罰款，情節嚴重的，可以吊銷營業執照。

不過看在不少網友眼中，則對這位研究生的「舉報」以及官方的「整改」不以為然，紛紛留言調侃「視頻App 翻翻那麽多擦邊女擦邊男，你倒是好好查啊」「小視頻上那些搔首弄姿嗷嗷浪叫的你們不管，相比起來這蛋糕算得了什麽？」「就這？百度 隨便一搜的圖都比這澀」「那性感內衣都別賣了吧」「公序良俗一詞被你們這麽理解的麽？市監局的這麽閒的麽？該管的不管」「又是一刀切」「現在是1824年嗎」。