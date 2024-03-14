「好像戰場」河北燕郊爆燃7死27傷 巨大火球騰空 炸毀多建築

河北廊坊三河市燕郊鎮迎賓路一臨街商鋪，13日上午發生爆燃，鄰近建築物幾乎被夷平。圖為消防員在現場清理。（美聯社）

距離北京不到50公里的河北廊坊三河市燕郊鎮迎賓路一臨街商鋪，昨上午7時55分許發生爆炸起火，現場冒出巨大火球，多輛車被炸、玻璃被震碎，造成7人死亡27人受傷。三河市稱初步確認是燃氣洩漏引發。這已是當地三年來第三起爆燃或爆炸事故。美媒酸，最近中國安全事故頻發，難道這是「新質爆炸力」？

「砰的很大的一聲響聲，以為發生地震 」「沒多久就看到巨大火球騰空而出，多棟房屋受損，車輛被炸，路上全是救護車。」綜合媒體報導，該地一棟四層樓建築爆炸後，附近多棟建築受損嚴重，一名商戶表示，她出門見整棟樓幾乎被炸塌了，附近道路有很多車輛也被波及受損變形、玻璃被震碎，「好像戰場」。樓上部分住戶多處門窗已經消失不見，受損較嚴重。

當地警消趕往現場救援。據央視，截至13日23時，現場救援工作已基本結束，事故造成7人死亡，27人受傷。傷者主要為顱腦損傷、氣胸，軟組織損傷、骨折等。事故原因正在調查中。

「我騎著電動自行車，當時被爆炸產生的衝擊波衝倒在了地上。」受傷的李霞（化名）說，她倒在地上後，周圍浮起一團白霧，仍能看到路邊有火光，她戴的口罩 還被瞬間產生的熱浪燒壞致她的臉脫皮。60多歲的王強被炸到臉部受傷，流了很多血。

附近民眾回憶，爆炸樓房的一層是賣燒餅、烤雞、拉麵等熟食的商家，二層是一家24小時營業的台球館，三至四層是舞蹈室。另據報導，受損建築內有招待所，招待所老闆娘聯繫不上。有居民稱清早便聞類似燃氣味道的異味，並指當地有部分燃氣管道已經老化。三河市緊急管理局局長紀宏圖表示，損毀、無法正常經營的商店共20個。

報導稱，近年河北三河市燕郊頻發爆燃事故，包括本次事故在內，三年來已經發生三宗爆燃或爆炸事故，均有人員傷亡。近三年來三河市由當地「一把手」帶頭開展了多次燃氣安全大排查。

自由亞洲電台對此評論稱，最近中國安全事故頻發，網上有諸多猜測。報導引述旅美時事評論人士蔡慎坤揶揄說，「兩會 期間他們大喊新質生產力，還有一個什麽新質戰鬥力，我就概括了一下，套用現在新的詞彙，這叫新質爆炸力。」